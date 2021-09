Han overtar etter Maria Curman

Casten Almqvist blir ny styreleder i Bonnier Books.

Den tidligere Bonnier-dronningen Maria Curman abdiserer for godt. Nå går hun av som styreleder i Bonnier Books, og forlater samtidig styret fullt og helt.

«Sterk utvikling»

Casten Almqvist tiltrer som ny styreleder i oktober. Almqvist har lang fartstid fra mediebransjen – som administrerende direktør for TV4 i årene 2011-2019, og deretter som sjef for forretningsområdet TV & Media.

«Bonnier Books har hatt en sterk utvikling de siste årene, med så vel økt omsetning som forbedret resultat innenfor forlagsvirksomheten. Samtidig har lydtjenesten BookBeat passert 500 000 brukere og finnes nå i syv land», skriver selskapet i en pressemelding.

SVT-exit

Maria Curman har hatt sentrale posisjoner i Bonniers bokvirksomhet siden tidlig på 1990-tallet, kun avbrutt av et turbulent mellomspill som toppsjef i SVT. Der måtte hun gå på dagen, da det ble kjent at hun hadde en aksjepost hos konkurrenten MTG – som blant annet driver TV3 og TV8. Etter som det var snakk om en mindre post, ervervet av hennes aksjeforvalter, ble det i ettertid spekulert om at det var andre motiver for å tvinge Curman ut av sjefsstolen.

Sentral i fusjon

Deretter gikk altså ferden tilbake til Bonnier. Før hun ble styreleder, var hun toppsjef i Bonnier Books, og sammen med Tom Harald Jenssen også svært sentral i Cappelen Damm-fusjonen sommeren 2007. Maria Curman rundet 70 år i fjor.