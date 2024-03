For tretti år siden mottok Anne Holt Rivertonprisen. I dag fikk hun den igjen.

– Det betyr veldig mye. Det er den øverste krimprisen i Norge, og priser er veldig hyggelig. Jeg er ikke den eneste som har fått den to ganger, men jeg er den med lengst mellomrom prisene. Jeg er glad, fornøyd og stolt, sier Anne Holt til Bok365.

– Og så er det Hanne Wilhelmsen som får den to ganger!

– Det har jeg ikke tenkt på før du sier det. Jeg er veldig glad i de andre seriene mine, men Hanne har en veldig sterk standing hos meg og i det norske krimlandskapet. Nå kommer det dessuten en TV-serie i 2025. Men den kan jeg ikke si noe mer om før etter klokken 15 i dag, smiler prisvinneren.

Anne Holt ble i 1994 tildelt Rivertonprisen for sin andre krimroman om Hanne Wilhelmsen. Nå, tretti år etter, blir hun tildelt prisen igjen. Denne gangen for sin tolvte roman om Wilhelmsen, Tolv utemte hester (Gyldendal).

– En vitamininnsprøyting

– Jeg syns egentlig jeg skulle hatt den for min forrige, om jeg er helt ærlig, ler Holt.

Holt, som selv har vært president i Rivertonklubben tidlig på 2000-tallet, ble tildelt prisen under en markering på Norli i Universitetsgaten.

– Det er kanskje et dumt spørsmål til en tidligere president av Rivertonklubben, men hvordan ser du på betydningen av Rivertonprisen for den norske krimlitteraturen?

– Rivertonprisen er den øverste krimprisen, og det er noe med den prisen som henger høyest innenfor hver sjanger. Det er noe man strekker seg etter. Når du skriver tenker du jo ikke på priser, men når man får den formelle anerkjennelsen er det en vitamininnsprøyting, sier Holt, og fortsetter:

– En av de tingene priser gjør, er at det gir deg en bekreftelse om at du er på rett spor, at du fortsatt leverer og kanskje vel så det.

Juryen skriver at romanen «oser av språklig og kreativt overskudd», og videre at den har «et originalt plot, et levende persongalleri, samfunnsaktuell tematikk, og overraskelser og vendinger som kan ta pusten fra deg».

Allsidig karriere

Anne Holt er en anerkjent forfatter, politiker, jurist og journalist. I tillegg til å være en av de mest kjente krimforfatterne i Norge, har hun hatt en svært allsidig karriere, som inkluderer stillinger som justisminister, nyhetsanker i NRK, politifullmektig og advokat.

Som forfatter er Holt kjent for å være en pioner i den såkalte «kvinnebølgen» innenfor norsk kriminallitteratur fra tidlig på 1990-tallet. Hennes bøker har oppnådd stor popularitet i Skandinavia og har også blitt godt kjent i andre deler av Europa.

Under krimfestivalen «teaset» hun litt rundt sin trettende bok om Hanne Wilhelmsen, og fortalte om en forrykende skriveprosess.

– Jeg har jobbet med den siden i fjor sommer, og den handler om forfatterrivalisering. Den skulle egentlig ut før sankthans, men så har det skjedd en del på den fronten denne senvinteren, at jeg fant ut at jeg ville bruke litt mer tid. Det var så mye snadder og krydder jeg ville ha med.

Juryens begrunnelse

Les hele juryens begrunnelse her:

30 ar etter sin første krimutgivelse er Anne Holt kanskje på sitt beste med Tolv utemte hester.

Igjen er det Hanne Wilhelmsen som står i sentrum, slik hun også gjorde det i 1993, i Holts krimdebut Blind Gudinne. Men mye har endret seg siden da.

Det er våren 2022 og landet er i ferd med å våkne til live igjen. To års Covid-nedstenging har vært godt, synes Hanne Wilhelmsen. Trygt, lukket. En tilværelse der dagene stort sett har vært like hverandre. Men nå er det over. Samfunnet er på vei til a reise seg igjen. Hanne Wilhelmsens liv er i ferd med å falle i grus.

En politimann ringer på døren til Frogner-leiligheten der Wilhelmsen bor med kona Nefis og datteren Ida. Beskjeden han kommer med er ufattelig og hjerteskjærende, og fører til at Nefis tar med seg datteren deres og flytter ut. Hun har fått nok av det hun omtaler som Hannes forakt for svakhet. Tilbake sitter Hanne Wilhemsen alene, for første gang på over 20 år.

Og det er mye mer enn problemene på hjemmebane som setter Hanne Wilhelmsen på prøve. Tapet av en venn fører henne inn i en altoppslukende privat etterforskning.

Hun jobber døgnet rundt for à finne ut hva som skjedde da en av de få menneskene hun faktisk brydde seg om ble brutalt myrdet. Og jakten på svar leder inn i de mørkeste kroker av samfunnet.

Underveis får hun hjelp av et par lett engstelige politifolk, som hun ser seg nødt til å gi audiens i Kruses gate, og Ebba Braut, forlagsredaktøren vi ble kjent med i Det ellevte manus.

Og nettopp karakterene i Tolv utemte hester må nevnes i særdeleshet. Ikke bare representer de et mangfold, Holt evner også levendegjøre karakterer i store og små roller på en effektiv og god måte. De små detaljene, så vel som dialogene, gir nærhet til hele persongalleriet i denne romanen. Vi kommer tett på, også der det skaper ubehag.

Holt tar ikke bare karakterene, men også leserne sine på det største alvor. Vi får tenke selv, både gjennom etterforskningen og der romanen maner til refleksjon rundt samfunnsaktuelle temaer. For selv om Tolv utemte hester er en roman med de klassiske krimelementene drap og etterforskning, er det også en roman om familie, ensomhet, hat, overgrep og skam.

Selv det som kan fremstå ellevilt og ubegripelig, blir skremmende når Hanne Wilhelmsen står ovenfor sin viktigste drapssak noensinne.

Vi gis også, naturlig og uten at det tar bort fra spenningen, rom til å trekke pusten når det trengs. Men aldri for lenge av gangen. Tempoet og spenningen holdes oppe gjennom hele historien.

Anne Holts tolvte roman om Hanne Wilhelmsen er et overskuddspreget, lekent og rikt forgreinet kriminalmysterium, med mange svinger og omdreininger, som stilsikkert leverer til siste side. Det er liten tvil om at Holt med dette bekrefter sin posisjon i det absolutte toppsjiktet av norsk krim.

De nominerte i årets pris var:

Karin Fossum – Farvel, Farah Diba (Cappelen Damm)

Jørn Lier Horst & Thomas Enger – Offer (Bonnier)

Ingar Johnsrud – Patrioter (Aschehoug)

Anne Holt – Tolv utemte hester (Gyldendal)

Nikolaj Frobenius – Utryddelsen (Gyldendal)