53 uker på bestselgerlistene

Thomas Korsgaards roman har ligget 53 sammenhengendeuker på bestselgerlistene.

– Da jeg leste Thomas Korsgaards trilogi var jeg ikke et øyeblikk i tvil om disse bøkene ville jeg utgi på norsk. Dermed har det vært spesielt gledelig å oppleve at norske lesere liker bøkene like godt som jeg gjorde, sier Anne Fløtaker, redaksjonssjef for skjønnlitteratur i Bonnier Norsk Forlag.

Det er mer enn ett år siden første bind i serien om Tue, Hvis det skulle komme et menneske, kom på norsk, og siden har den ligget på bestselgerlistene.

Bestselgerlister for uke 11

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 11 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Engman, Pascal Bestselger Gyldendal 2 Jægtnes, Hilde Susan Solens sønn Vigmostad & Bjørke 3 Montefiore, Santa Innsjøen ved Deverillslottet Bonnier 4 Korsgaard, Thomas Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 5 Mytting, Lars Skråpånatta Gyldendal 6 Lund, Børge Velkommen til arbeidslivet Strand 7 Korsgaard, Thomas En måtte nok ha vært der Bonnier 8 Alexander, Rebecca Arven fra øya Bonnier 9 Perrin, Valérie Glemt på en søndag Cappelen Damm 10 Niemi, Mikael Stein i silke Oktober

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 11 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Gran-Jansen, Ida Lur familiemat Stories of Tomorrow 2 Hammersmark, John Inge mfl. Over norm Kagge 3 Strümke, Inga Maskiner som tenker Kagge 4 Aker, Geir Lederskap Gyldendal 5 Kolby, Marit mfl. Kokeboka Frisk 6 Ulltveit-Moe, Marte Rostvåg Kan det fikses? Spartacus 7 Nordstrand, Berit Autofagi 14 Gyldendal 8 Husebye, Agnete Avlogga 2 Bonnier 9 Tveit, Odd Karsten Palestina Kagge 10 Myklebust, Tomas Brandal Hvil deg sterk Gyldendal

Topp 10 – Ark – Barn og ungdom – Uke 11 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Mjelde, Charlotte Felix har følelser Frisk 2 Lindmo, Arne Edderkoppenes dronning Figenschou 3 # Fargene Egmont 4 Kibuishi, Kazu Bølgerytteren Fontini 5 Brinck, Camilla En uventet vending Cappelen Damm 6 Andersen, Stian Hjelvin mfl. Matoma Pitch 7 Horst, Jørn Lier Operasjon Ellemelle Bonnier 8 Næsheim, Knut Du tuller, Fantus Vigmostad & Bjørke 9 Taplin, Sam Kjæledyr Gyldendal 10 Otter, Isabel Slik synger fuglene Gyldendal

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 11 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Hardeberg, Kristine T.G. De fordømte Artikolor AS 2 Engman, Pascal Bestselger Gyldendal 3 Lovrenski, Oliver Da vi var yngre Aschehoug 4 Mytting, Lars Skråpånatta Gyldendal 5 Jægtnes, Hilde Susan Solens sønn Vigmostad & Bjørke 6 Niemi, Mikael Stein i silke Oktober 7 Korsgaard, Thomas Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 8 Perrin, Valérie Glemt på en søndag Cappelen Damm 9 Korsgaard, Thomas En måtte nok ha vært der Bonnier 10 Minier, Bernard Lucia Aschehoug

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 11 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Røyneberg, Anders; Schjerven, Erik Krukkedilla Anders Røyneberg AS 2 Gran-Jansen, Ida Lur familiemat Stories of Tomorrow 3 Heyerdahl, Caroline Christine Vaskehjelpen Cappelen Damm 4 Husebye, Agnete Avlogga 2 Bonnier 5 Myklebust, Tomas Brandal Hvil deg sterk Gyldendal 6 Pettersen, Henriette Solum; Slyngstad-Hægeland, Hanne Kjøkkenhagen Kagge 7 Strümke, Inga Maskiner som tenker Kagge 8 Anjum, Neelam Sterk nok Nor 9 Hverven, Sigurd Hegel Dreyers 10 Ansar, Nadia Min skam Cappelen Damm

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 11 – 2024