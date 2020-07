Ringvirkninger av et drap

ANMELDT: Hva skjedde med femten år gamle Liv Hassel? Jørgen Brekke har skrevet en helstøpt psykologisk thriller om en drapsgåte og dens ringvirkninger.

Krim-forfatter Jørgen Brekke har vendt hjem fra Trondheim til sin barndoms by Horten, både i det virkelige livet og i sin ferskeste bok, den frittstående psykologiske thrilleren Nå har natten alt. Borte er hans gamle helt, politiførstebetjent Odd Singsaker. Denne gang er det journalist og forfatter Helene Paus som skal pusle sammen brikkene. De blir etter hvert temmelig mange.

Saken: En oktobernatt i 2012 blir femten år gamle Liv Hassel drept i et skogholt i Horten, mens foreldrene hennes er i Mexico. Storesøster Mia har trass i lovnader til mamma og pappa dratt på fest og forlatt Liv alene hjemme. Drapet på Liv blir derfor en tung bør å bære for Mia, og for den lille kjernefamilien som blir igjen.

Den tre år eldre Vegar Johnsen blir dømt for drapet og soner en lengre fengselsstraff. Det etter at han først har tilstått drapet, for deretter å trekke tilståelsen. Men hvorfor smilte Vegard Johnsen på tiltalebenken, da de grufulle detaljene rundt Liv Hassel-drapet ble rullet opp i retten?

Skyld og tvil



Jørgen Brekke:

Nå har natten alt

Thriller

Gyldendal

381 sider

Åtte år senere møter Mia Hassel uventet et tidligere vitne i saken, i en badstue i Åsgårdstrand. Med dette møtet kommer den murrende uroen Mia har båret på gjennom disse årene, opp til overflaten. Den foruroligende tvilen melder seg: Er Vegar Johnsen virkelig den skyldige? Kan Mia stole på forklaringene til sine aller nærmeste?

Mia kontakter Helene Paus, tidligere lokaljournalist og anerkjent forfatter av true crime-bøker. Paus har selv sine demoner å bekjempe. Hun har et drøyt år tidligere mistet sin egen lille datter, og har egentlig bestemt seg for å slutte å skrive om drapssaker. Men etter noe motvillig å ha kikket på materialet Mia viser henne, klarer hun ikke å la Liv Hassel-saken ligge. Det er for mye som skurrer her.

Driv og vendinger

Dermed starter Helene Paus gravingen: hos Liv Hassels nærmeste, vennegjengen til Hassel-søstrene, familievenner, de to politifolkene som etterforsket saken, og Vegar Johnsen selv. Paus vil skrive en annen type «true crime» denne gang, ved delvis å bruke romanens grep og tilføre noen fiktive elementer samtidig som hun i sak forholder seg til fakta. Helene Paus’ grep blir også Jørgen Brekkes grep i Nå har natten alt. Han opererer med korte kapitler som vekselvis følger åtte-ti av skikkelsene som befolker denne thrilleren, men bare Helene Paus figurerer i jeg-form. Fortellingen rulles, med noen få unntak, opp i hovedsakelig to tidsplan – nåtid og senhøsten da Liv Hassel ble drept.

Forlaget har gitt boken merkelappen «psykologisk thriller», som kjent en populær sjanger i tiden. Det er muligens rett «label», men Nå har natten alt ligger noen hakk nærmere krimen enn de mer utpregede, og mest omtalte, psykologiske thrillerne de senere år. Selv om leseren ikke klamrer seg fast i armlenene av rygghårstrittende spenning, er det nok driv og vendinger i denne historien til at de fleste lesere vil følge Brekke helt hjem.

Mørke hemmeligheter

De grunnleggende grepene fungerer godt. Jørgen Brekke har skapt et interessant og frodig rollegalleri og en noenlunde troverdig jeg-person, og makter å sy sammen et mangfoldig lappeteppe av en krimgåte.

Vi ser hvordan en liten familie preges, rives og slites av det grufulle drapet, og etter hvert som Helene Paus jobber seg innover i materien avdekker hun stadig nye overraskende forhold. Bak den hageomkransede trehusidyllen i den tilsynelatende søvnige vestfoldbyen, viser det seg at mange av de involverte bærer på mørke hemmeligheter.

Flere av de involvertes pasjon og talent for tegning er blant de sentrale ingrediensene i Nå har natten alt.

Gjennom boken sper Brekke på med passelige doser med kulturelle referanser og hendelser fra den virkelige verden, for å styrke følelsen av autentisitet.

TV-råstoff?

Underveis i er det umulig å ikke få assosiasjoner til et par andre større virkelige norske saker i nyere tid. Som Birgitte Tengs-saken og den omdiskuterte avhørsteknikken den gang da.

Lander Jørgen Brekke dette? Absolutt. Muligens føles noen av de senere kapitlene noe påklistrede, og kanskje kunne han spart leserne for den aller-aller siste omdreiningen og stoppet historien et par sider tidligere, men dette får settes på kontoen for pirk og synsing.

Alt i alt er dette blitt en solid thriller, som vil lande høyt i lesebunken når årets norske krim- og spenning-utgivelser skal veies, vurderes og prioriteres. I disse strømmetider er det lett å visualisere Nå har natten alt som velegnet råstoff for TV-drama.

VEBJØRN ROGNE

(Foto: Julie Pike)