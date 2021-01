Res Publica styrker forlagsdriften

Halvor Finess Tretvoll skal jobbe fulltid med Res Publicas forfattere.

Etter et godt bokår i 2020, med salgssuksessen med Verden på vippepunktet og Brageprisen til forfatter Dag O. Hessen – styrker Res Publica redaksjonen. Halvor Finess Tretvoll har tidligere delt sin arbeidskapasitet mellom Res Publica forlag og Agenda Magasin, men vil nå jobbe 100 prosent som redaktør i forlaget.

Forlagssjef Gerd Johnsen gleder seg til å få Tretvoll på plass på kontoret:

– Tretvoll er en utrolig kapasitet for forlaget – og har vært redaktør for mange kritikerroste bøker. Han er selv forfatter, har en lang journalistkarriere bak seg fra blant annet NRK og Dagsavisen, og har dessuten laget en rekke podcaster. Han har de siste årene arbeidet fra Beijing, og det har fungert veldig bra, men det er fint å få ham hjem igjen. Selv om redaksjonsmøtene dessverre fortsatt må være digitale – til pandemien er under kontroll – betyr det mye å ha tettere kontakt i det daglige.

– Vanskelig å finne noe mer meningsfullt

– Etter et år som var både merkelig for oss alle og veldig begivenhetsrikt for forlaget, med Brageprisen til Dag Hessen som det store høydepunktet, er det fantastisk å kunne ta fatt på et nytt år med visshet om at jeg nå skal jobbe enda tettere med forfatterne våre – gamle og nye – og med bøker som virkelig betyr noe i utviklingen av det norske samfunnet. Gode bøker har aldri vært viktigere. Og det er vanskelig å finne noe mer meningsfullt å bruke kreftene sine på enn å hjelpe dem fram. Dette gleder jeg meg med andre ord veldig til, sier Halvor Finess Tretvoll.

Allerede denne uka lanseres også den første boka med Tretvoll som fulltidsredaktør, nemlig Bjørn Stærks Togeventyret. De fineste reisene går på skinner.

– Det er en bok og en forfatter det har vært en sann glede å jobbe med. Mange lengter nok etter å kunne reise igjen nå. Men er det sikkert at vi bør gjøre det på samme måte som tidligere? Stærk viser hvorfor vi kanskje bør droppe noen av billigflyvningene når verden åpner igjen, og forteller hvorfor det er bedre å reise langsomt langs bakken, både av klimagrunner og får å få mest mulig ut av ferien, sier Tretvoll.