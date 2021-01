Her er vårens debutanter

Vårlistene rommer en mangfoldig bukett av skjønnlitterære debutanter.

– Jeg har ikke begynt å kalle meg forfatter enda, det føles noe prematurt. Men jeg vil tro det føles omtrent som å kalle seg selv menneske på denne jord: Helt absurd, forteller Sandra Kolstad.

Hun debuterer med sin første roman til våren, To ord for ødeleggelse (Aschehoug). Men Kolstad er på ingen måte en nykommer til tekstarbeid. Hun er nemlig både musiker, komponist, produsent og tekstforfatter. Og har utgitt seks kritikerroste album. Hennes siste utgivelser er albumene BurningLove (2019) og Elv på Himmelen (2019), hvor hun tonesatte tolv dikt av Jon Fosse.

– Jeg har alltid skrevet, det har vært en naturlig del av det å være til for meg. De siste ti årene har jeg levd av å være musiker og tekstforfatter. Dette føles som en velsignet forlengelse av det virket, sier Kolstad, som nå tar steget inn i forfatterverdenen.

Den kjærligheten man tror man fortjener

– Den handler om et kjærlighetsforhold mellom to kvinner, som utvikler seg raskt og blir veldig intenst og altoppslukende. Den ene kvinnen kommer bedre og helere ut av forholdet enn den andre, for å si det sånn, forteller Kolstad om debutbokens handling.

Mer bestemt handler det om Frida som møter Nina på et galleri, og de forelsker seg. På kort tid kommer de hverandre så nær at Frida ikke lenger vet hvor hun selv begynner og slutter. Hun holder på å miste grepet, tilværelsen er flytende, men Nina gir den form og definerer grensene.

– Jeg ville undersøke makt i relasjoner mellom folk som er nær hverandre. Hvordan makt kan kle seg ut som omsorg og kjærlighet. Hvorfor noen forblir i forhold som ikke er bra for dem, hvor de mister grensene sine og til sist kanskje seg selv. Jeg ville nærme meg temaer som lydighet og underkastelse. Og hvordan det ser ut når man får den kjærligheten man tror man fortjener, sier Kolstad.

Ingrid Senje: Stupeteknikk (Samlaget)

Ingrid Senje (f. 1987) er født i Oslo og bor i Milano. Hun har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og har tidligere publisert tekster i Signaler 2018 og i novelleantologien Ingenmannsland. Hennes novelledebut handler om personer som befinner seg «på kanten av hverdagens stup». Et ungt par er på Europareise, med et traume i bagasjen. En mor tar med ungene sine på fjelltur og finner en død rådyrkalv utenfor hyttedøra. Ei jente gjør alt for å få stupetreneren til å se på henne, men uten at stefaren skal vite om det.

Dordi Strøm: Flog (Samlaget)

Dordi Strøm (f. 1971) er oppvokst i Trøndelag, men bor i Oslo. Hun er scenograf, kostymedesigner og forfatter. Flog er den første boka hennes, og handler om tre generasjoner. Dagne sover oppe i køyesenga, med moren i underkøya. Fred, faren hennes, dukker bare opp til bursdagen, og da venter han nede på gata i den fine Mercedesen sin. Familiemedlemmene i denne romanen søker alle et betre liv. Men går det godt med den som er god? Er det egentlig mulig å reise fra fattigdom?

Kristin Tveiten: Menneske og møll (Samlaget)

Kristin Tveiten (f. 1966) er fra Seljord. Menneske og møll er den første boka hennes, og handler om å gi slipp på fortiden. En dag ringer faren til Marianne og spør om hun har lyst på den gamle, rosemalte kista etter besteforeldrene hennes. De har ikke snakket sammen på flere tiår, likevel reiser Marianne for å hente kista. Faren viser seg å være skrøpelig og ute av stand til å ta vare på seg selv. Den nye kona hans virker uinteressert. Maktbalansen er rokka ved. Nå er det han som er liten og redd. Faren trenger Marianne. Motvillig, men pliktoppfyllende, stiller hun opp, og en mørk familiehistorie kommer til overflaten.

Marie Tveiten : Bonus (Samlaget)

Marie Tveiten (f. 1992) er fra Seljord og bur i Oslo. Hun er musiker, artist og låtskriver. I hennes debutbok, Bonus, drømmer hovedkarakteren Astrid om sitt eget galleri. Samtidig blir hun hodestups forelska i Anders, som har en sønn på ett år. Forholdet blir etablert på rekordtid, og Astrid tar rollen som bonusmamma på strak arm. Men hun er ikke forberedt på å alltid være nummer to, og at det gamle livet til Anders skal ta så stor plass. Er det egentlig plass til Astrid og drømmene hennes i dette forholdet?

Ramme E, Krista Lien Indrehus: Flør (Samlaget)

Krista Lien Indrehus (f. 1989) er fra Bømlo, men bor i Trondheim. Hun har gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Flør er hennes første bok. Et barnebarn reiser til landskapet bestemødrene har etterlatt seg. Her har regnet sluttet å falle, snøen på fjellet har minket og bølgene pusser tålmodig på berget. I de gamle husene kjenner hun at båndene til tidligere generasjoner fremdeles er sterke, og i naturen erfarer hun tida selv, det som skal leve videre, og det som skal ta slutt.

Christine Kjellstrøm Melby: Ho (Samlaget)

Christine Kjellstrøm Melby (f. 1990) er oppvokst i Mandal. Hun har studert sosiologi og religionsvitskap og har gått på skrivekunstlinja ved Nansenskolen. Til våren debuterer hun med diktsamlingen Ho, som forlaget beskriver som «en dynamisk og feministisk diktsamling som med originale bilde og absurde scener viser korleis den minste maur, blodet i trusa og eit framandt spegelbilde er større enn det vi kan fatte – og samstundes heilt vanleg».

Sunniva Roligheten: Når alt bygges av papir (Cappelen Damm)

Sunniva M. Roligheten (f. 2000) er oppvokst i Larvik. Hun var bidragsyter i Signaler i 2017, og denne våren debuterer hun med sin første roman. Når alt bygges av papir består av kapitler bygd opp som skolelekser. Hvert kapittel har et tema og et fag. Hvert av avsnittene er et av hovedpersonens minner, og starter med “jeg husker”. Hovedpersonens minner handler om uvanlige julaftener, rampete kuer, skumle netter, kjedelige skoletimer, intrikate papirklipp, lange bussturer, slemme barneskolevenner, ekle kollektiv, vakre fjell og en slitsom lillebror.

Camilla Bogetun: Egen maske først (Cappelen Damm)

Camilla Bogetun (f. 1980) har vokst opp i Finnmark og bor i Oslo. I hennes debutroman kombinerer hun både komikk og mulig tragedie. Hege blir kastet ut av hybelen sin, og må flytte inn i en campinghytte på Beverøya uten innlagt vann, men med NAV-penger på bok og viljen til å få noe til å skje. Hun trenger et prosjekt, og bestemmer seg for å redde den lakserike Repparfjorden fra dumping av gruveslam og gift. Hun kaster mobilen sin og legger ut på en reise som skal gi henne nye venner, føre henne til en åker full av løpende lamaer og til slottsplassen i rullestol.

Eskil Skjeldal: Fars hage, mors hus (Cappelen Damm)

Eskil Skjeldal (f. 1974) har tidligere utgitt flere sakprosabøker. Fars hage, mors hus er hans første skjønnlitterære. Mikael Emanuelsen har ikke sett foreldrene på ti år. I farens begravelse forteller moren at barndomshjemmet nå er hans, og han kan gjøre hva han vil med det. Sommeren som følger er Mikael i en døs. Han klarer ikke å arbeide eller bidra inn i familielivet med kona Ragnhild og de tre barna. Samtidig kommer minner om en barndom i et hus han husker som taust og uforstyrrelig. Er barndomsbildene som kommer til Mikael virkelig til å stole på?

Eirin Betten: Tiden krever et annet bilde (Cappelen Damm)

Eirin Betten er utdannet litteraturviter og journalist. Hun arbeider som lektor og frilansskribent. Hennes debutroman, Tiden krever et annet bilde, er et portrett av fire unge mennesker som møtes i et sommerhus i 2016. Brexit, Paris-avtalen og det amerikanske presidentvalget danner rammen for samtalene de fire vennene har. Men under overflaten ulmer det; ting holdes skjult, og de skjuler seg for hverandre. Historien strekker seg over ti år, og hvert kapittel tar for seg en enkelt hendelse i karakterenes liv.

Vibeke Rosenberg: Den som bor ved et juv (Tiden)

Vibeke Rosenberg (f. 1955) er pensjonist og bor i Fredrikstad. Til våren kommer hennes diktdebut. Diktene tar utgangspunkt i det hverdagslige og lokale, men har et stort utsyn mot verden og kosmos. Det handler om grågåstrekket over tunet, gaupa i skogkanten og skyene som spiller Shakespeare om sommeren. Det handler om å finne sin plass i verden.

Rune Berg: Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg (Tiden)

Rune Berg (f. 1976) er vokst på Giske utenfor Ålesund. Han er musiker og har spilt i en rekke band, blant annet The Margarets og Number Seven Deli. Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg er hans debut som forfatter. Den blir av forlaget beskrevet som en «vill, rik og sår oppvekstskildring fra en øy i havgapet.» Et portrett av en gutt hvis verden kanskje er begrenset av menneskene og ferga, men som likevel er fylt med galskap og eventyr. For ingenting er større enn ett lite sted, når det er alt du har.

Heidi Mittun-Kjos: Områder av særlig betydning (Tiden)

Heidi Mittun-Kjos (f. 1972) er født og oppvokst i Oslo. Hun jobber til daglig som kreativ leder i et design- og reklamebyrå. Hun har også gått på Gyldendals forfatterskole. Hennes første roman omhandler tobansmoren Ada som er hektet på løping. Etter hvert vokser portrettet av en smart, men samtidig distansert, på grensen til kjølig, kvinne frem, en kvinne med nådeløse observasjoner av barn og ekteskap, familie og oppvekst, samtidig som spørsmålet «Hvorfor løper Ada?» blir stadig mer akutt.

Maria Alnæs: Tjeneren (Tiden)

Maria Alnæs (f. 1977) er fra Oslo, men bosatt på Svartskog i Nordre Follo. Utdannet fra Oslo og Essex i psykologi, fransk, filosofi og nordisk språk og litteratur. Hun jobber for tiden som lektor på Ski videregående skole, der hun underviser i norsk og psykologi. Tjeneren er hennes litterære debut, og her tegner hun opp et stort og komplekst fiktivt univers, med et omfattende persongalleri, vekslende fortellerperspektiver, politiske undertoner og et uvanlig innholdsrikt og dramatisk plot. Tjeneren Krystof blir vitne til en voldtekt under en gallamiddag på slottet. Dette får dramatiske konsekvenser for ham.

Anders Moe: Knokkelstøv (VB)

Anders Moe ble født i Oslo i 1981 og vokste opp på Tveita. Han jobber som daglig leder i Agenturhuset og er boksetrener i Ski Kampsportklubb. Debutromanen hans blir av forlaget beskrevet som en «eksistensialistisk røverroman om en torpedo som frigjør seg fra gjengen». Da Tommys samboer blir drept, vil han kutte torpedotilværelsen og reparere forholdet til tenåringsdatteren. Når det endelig ser ut til at han er ute av voldsspiralen, kommer fortida sigende tilbake. Tommy må gjøre den aller siste jobben for å bli fri, men hvordan vet han at jobben ikke også blir det aller siste han gjør i livet?

Victoria Dalsberget: Du er nok (VB)

Victoria Dalsberget (f. 1996) er utdannet ungdomsskolelærer. Ved siden av jobben som lærer, driver hun instagramkontoen enkel_poesi, som har over 36 000 følgere. Til våren utkommer hennes diktdebut. Diktene tar opp temaer som mange unge mennesker sliter med. Det handler om kroppsfokus, dårlig selvbilde og manglende selvtillit. Her er ingen pekefinger, men masse gjenkjennelse, støtte og ikke minst motivasjon til å stole på at du er nok. God nok, sterk nok, fin nok, flink nok.

Elisabeth Thorsen: Komposisjoner av lys (VB)

Elisabeth Thorsen (f. 1966) er ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke. Hun har tidligere jobbet som gateprest i København, sykehusprest på Romsås og vikarprest på Finnskogen, Hamarøy og i Oslo. Hun har også arbeidet i Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Dialogsenteret Emmaus og Døvekirken i Oslo. Komposisjoner av lys er hennes første roman, som handler om scener og dialoger fra et år i presten Mettes liv, januar til desember 2020. Presten reflekterer rundt de store sakene dette året: klimasaken, Black lives matter-bevegelsen og koronapandemien.

Ramme R, Kristin Vego: Ara pacis (Gyldendal)

Anna har vært på bokturne med sin kjæreste i det sydlige England. Clara blir forlatt på flyplassen, og ender opp med å tilbringe en dag i Roma med en fremmed mann. Marie har forlatt sitt liv hjemme, og oppsøker en ungdomsvenninne som hun ikke har sett siden de bodde sammen som tenåringer. De unge kvinnene i Ara Pacis befinner seg midt i tilværelsens små dramaer, på reiser, i søken etter noe eller i situasjoner de ikke kan komme ut av. De ni novellene handler om ensomhet og sjalusi, om det intime og det forbudte. Men også om det vakre som viser seg i glimt, det hellige og alminnelige som åpenbarer seg blant livets tilfeldigheter.