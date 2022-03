Relanserer ukrainsk forfatter

Pax med tre ganger Serhij Zjadan.

Pax Forlag relanserer ukrainske Serhij Zjadans forfatterskap, og starter med å utgi hans Anarchy in the UKR neste uke. Dette er den første boka som er oversatt fra ukrainsk til norsk. «En uforglemmelig, vakker og rå roman fra et brennbart område i Europa, fra en viktig og særpreget forfatter» for å sitere forlaget.

Daglige Facebook-oppdateringer

Serhij Zjadan (f. 1974) er en av Ukrainas mest toneangivende forfattere, og han har gjendiktet verker av bl.a. Paul Celan og Charles Bukowski til ukrainsk, er vokalist i bandet Sobaky v kosmossi (Hunder i verdensrommet). Etter debuten i 1995 har han den samfunnsengasjerte forfatteren utgitt en rekke romaner, lyrikk, noveller og essays, er oversatt til 12 språk. Zjadan omtales gjerne som «den ukrainske Rimbaud».

Zjadan er født i Starobilsk i Luhansk fylke helt øst i Ukraina, og er nå bosatt i Kharkiv, og har vært aktiv med å holde sine Facebook-følgere løpende oppdatert på utviklingen i byen. Du kan følge ham her: https://www.facebook.com/serhy.zhadan

Et puslespill

Anarchy in the UKR er en intens, poetisk road trip gjennom Ukrainas postsovjetiske landskap og nære historie. Romanens forteller har lagt ut på reise for å skrive en bok om anarkismen. Men mer enn å skildre fortidens anarko-kommunistiske helter, ender boka opp med å speile en ukrainsk oppvekst i skyggen av Sovjetstatens fall. Romanen blir som et puslespill, der hver brikke legger en ny bit til bildet av Øst-Ukraina. I bokas andre del skildrer Zjadan sin reise inn bak frontlinjene til de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina i april–mai 2014.

Fra humor til bekymring

Da BOK365 intervjuet Zjadan i mars 2017, sa han følgende om Anarchy in the UKR:

– I boka skriver jeg om den gamle Sovjet-tida med humoristisk ironi. Etter Russlands annektering av Krim og krigføring i de østlige deler av landet mitt, går det ikke an å skrive om det å velte gamle sovjetmonumenter med humor og ironi. I dag ville humoren vært erstattet med bekymring over likheten mellom det gamle Sovjet og det nye Russlands framferd.

Romanen Mesopotamia utkommer i pocketutgave i juni og hans nye bok Internatet utkommer tidlig vår 2023. Bøkene er oversatt av Dagfinn Foldøy.

Nobel-nominert

13. mars ble Serhij Zjadan nominert til Nobelprisen i litteratur av The Polish Academy of Sciences. I begrunnelsen heter det: «Zhadan is one of the most outstanding poets of Ukraine, a wonderful prose writer, who is translated and awarded in the world – in our opinion, he is a writer of the Nobel Prize. His voice as a poet has been of special significance to Ukrainians for many years. Free Ukraine largely speaks and thinks with the words of Zhadan, listens carefully to them. Today the poet is in his city of Kharkiv. And he is fighting.»