Rekordtall for Nasjonalbiblioteket

– Disse tallene viser hvor viktig biblioteket er, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Aldri har så mange brukt Nasjonalbiblioteket som etter at landet stengte ned på grunn av coronapandemien. Mer enn dobbelt så mange har besøkt nettbiblioteket og brukt Nasjonalbibliotekets publikumstjenester, og publikumsoppslutningen rundt digitale arrangementer og annen kulturformidling på nett er mer enn ti ganger høyere enn i samme periode i fjor.

I løpet av en uke i coronaperioden har Nasjonalbibliotekets digitale tjenester og formidling i snitt mer enn 100 000 brukere.

– Mens Norge har vært stengt har vi åpnet opp enda mer. Vi har lansert flere digitale publikumstjenester og funnet nye nettbaserte løsninger for å møte brukerne våre. Disse tallene viser mest av alt hvor viktig biblioteket er, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

2,5 million besøk

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester har hatt mer enn 2,5 millioner besøk under coronakrisen. Brukerne har åpnet 800 000 bøker og over en million gamle aviser. Til sammen har nær 140 000 fulgt digitale arrangementer og annen kulturformidling på nett. Selv publikumstjenestene, som veiledning og hjelp til søk i samlingen, som vanligvis gis i bibliotekets lokaler, har mer enn doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor.

– Under coronakrisen har publikum fått øynene opp for det fantastiske bibliotek- og kulturformidlingstilbudet vi har på Nasjonalbiblioteket, og dette gjenspeiles i den enorme veksten vi ser nå. Vi tror den digitale bruken av Nasjonalbiblioteket vil vokse også når samfunnet normaliserer seg og vi åpner lokalene våre igjen, sier Sira Myhre.

Full tilgang til digitalt bibliotek

Nasjonalbibliotekets digitale satsing under coronakrisen er fundert på et digitaliseringsprosjekt som er bygget opp over femten år, og på en stor satsing på digital formidling av kulturarven til et bredt publikum som ble igangsatt i 2019.

– Vi har gitt folk tilgang til et digitalt bibliotek nesten ingen andre land er i nærheten av. På den måten bidrar vi til at Norge fungerer, også i krisetider, avslutter nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.