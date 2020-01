Rekordår for Cappelen Damm Agency

Solgte over 400 rettigheter i løpet av fjoråret. Og ambisjonene er like store i 2020.

Interessen for norsk litteratur er stor ute i verden, og Cappelen Damm Agency kan melde at 2019 ble et rekordår. Over 400 rettigheter ble solgt i løpet av fjoråret.

– Vi ser et bredt nedslagsfelt for norsk litteratur. I 2019 solgte vi rettigheter til hele 41 land. Foruten de tradisjonelle markedene som Norden og store europeiske markeder som Tyskland, Frankrike eller Spania, har vi også land som Aserbajdsjan, India og til og med Syria på listen. Dette viser en god og bred interesse for norsk litteratur, men også at vi leverer kvalitet i alle ledd, både på tekst og bildesiden til godt gjennomarbeidede bøker, forteller Ingvild Haugland, som leder Cappelen Damm Agency.

Mer litterært

Haugland tror satsingen på norsk litteratur i Tyskland generelt, og gjesteland-dagene under bokmessen i Frankfurt spesielt, vil kunne gi ringvirkninger ut over Tysklands grenser. Det tyske markedet blir gjerne sett på som en døråpner for det internasjonale markedet for norske forfattere.

– Ser dere noen trender? Noen store bevegelser i hva som ble etterspurt i 2019 sammenlignet med tidligere år?

– Vi ser en overgang til det mer litterære feltet. Interessen for krim er lavere, men fremdeles interesse for kommersiell fiction, sier Haugland, og legger til: – Vi har også solgt svært mange barnebok-rettigheter, og det er generelt en stor interesse for høykvalitets barnebøker.

Slappe spermier gjør det sprekt

Også norsk sakprosa fanger utenlandske forlags interesse:

– Etterspørselen etter god narrativ non-fiction er fremdeles veldig stor. Interessen for bøker om natur holder seg stabilt høy, men også bøker om kroppen og dens mange funksjoner er det stor interesse for. Vi har for eksempel hatt suksess med Niels Christian Geelmuydens Spermageddon, som er solgt til store markedet som Spania, Frankrike, Portugal og Russland. Dette er en bok vi venter flere salg på i 2020, så spennende å se hvor mange salg vi lander på til slutt, sier Ingvild Haugland til BOK365.

Store ambisjoner

– Hvilke enkelttitler og forfattere pekte seg ut i fjor?

– Suksessen til Vigdis Hjorth (Arv og miljø) på det engelskspråklige markedet. Boken har fått strålende anmeldelser!

– Årets mest overraskende salg?

– Hele triologien til Roy Jacobsen til arabisk, hos Mamdouh Adwan Publishing House, er et spennende salg, og en utgivelse vi gleder oss til.

– Hva er ambisjonsnivået deres for antall utenlandssalg i 2020?

– Vi har hele tiden sagt at vi skal bruke Frankfurt 2019-satsingen som et springbrett inn i fremtiden. Vi går hardt ut med en Tyskland-turné i februar for å opprettholde kontakten med de tyske forleggerne vi har blitt gode venner med de siste par årene – og har absolutt ambisjoner om å tangere tallet 400 også i 2020, fastslår Ingvild Haugland.

Hovedfoto: Ingvild Haugland (foran) og Cappelen Damm Agency er på offensiven.