Rekordår for britisk bokbransje            

FØR CORONAEN: Britiske forlag kunne glede seg over et rekordår i fjor. Bokeksporten stod for en stor del av omsetningen.

Sjelden har et fjorår vært mer et fjorår enn nettopp i år. Noen måneder inn i corona-pandemien er 2019 blott et fjernt minne, men likevel: Et svært godt et, skal vi tro britisk forlagsbransje. Nå foreligger nemlig fasit for det britiske bokåret, Publishing Yearbook 2019 fra Publishers Association. Kortversjonen: Det ble tidenes beste år for britiske forlag.

Betydelig eksport

Den totale forlagsomsetningen landet på 6,3 milliarder pund, en økning på 3,5 prosent fra 2018 og 19,8 prosent høyere enn i 2015. Det hjelper godt at engelsk er et verdensspråk: Eksport sto for hele 59 prosent av inntektene. Pilene peker oppover nær sagt på alle området: ute, hjemme, papir, digitalt – og sørget for å gi et sterkt totalbilde.

Lyd-eksplosjon

Av positive fjorårstall direktøren for den britiske forleggerforeningen (PA), Stephen Lotinga, kan trekke frem er en økning i non-fiction-salget på 5,6 prosent til 1 milliard pund og en nesten like stor økning (5,5 prosent, til 387 mill. pund) i barnebokomsetningen. Også britene ser en eksplosiv økning i nedlasting av lydbøker, på hele 39,3 prosent, til 97 mill. pund.

Også 2020 startet med nye omsetningsrekorder, men med corona-pandemien snudde alt. Stephen Lotinga understreker at bokbransjen nå har fått noen tøffe utfordringer å håndtere, og ber den britiske regjeringen om å bidra til å sikre at bransjen kommer på beina igjen.