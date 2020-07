For poet Alexander Fallo blir det ikke sommer før han opplever det øyeblikket når han glemmer å ta på sko før han skal på butikken.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I sommerferien vil jeg ha base på hytta, utenfor Kongsberg. Den ligger rett ved et stort vann, og jeg har nok av oppgaver på tomta, til at det ikke blir kjedelig, samtidig egentlig ingen tidsfrister å forholde meg til.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Siden jeg er notorisk elendig på å planlegge ferier, hadde jeg ikke fått summet meg til noen verdens ting, utenom de obligatoriske hytteukene. Så det har egentlig ikke vært noe problem det der.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Det ø y e b l i k k e t der du innser at du har glemt å ta på deg sko når du skal til butikken og at du har gått i den samme t-skjorta i en uke uten å bytte den.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg husker ikke hvilke bøker jeg har lest i år. Jeg har et kortidsminne jeg nesten ikke klarer å leve med, Nada av Hanna Stoltenberg, Min døde hund av Joakim Kjørsvik, Vi er fem av Matias Faldbakken, Jerv av Ida Fjeldbraaten, Svamp av Morten Langeland, Omriss av Rachel Kusk, Yahya Hassan 2, Utan dekning av Sondre Bjørgum, Når jeg drikker av Martin Svedman og Poesibok av Naja Marie Aidt er de jeg kommer på at jeg har lest. Sånn friskt i minne. Føler alle de fortjener å bli nevnt.

– I feriebokbunken ligger Ta det som er ditt av Didrik Morits Hallstrøm, På gjengrodde turiststier av Tobias Nordbø, andre bind av På sporet av den tapte tid (som vanlig), en hagebok, en haug med diktsamlinger og de to resterende bøkene i Rachel Kusk sin trilogi.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg er oppvokst på Nesodden, 50 meter fra Oslofjorden, i en familie som elsker skalldyr og sjømat. Det perfekte sommermåltid er vel den symfonien som oppstår der sjøkreps, skjell, reker, krabber og vin møtes.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Ikke venner heller? Dette er et sånt spørsmål man blir avslørt på, er det ikke? Jeg ville invitert et knippe strategisk utvalgte folk som kunne åpnet noen dører for meg her og der, kanskje en av dem er en potensiell mesén. Er det ikke det folk stort sett gjør?

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gi den til Maria Horvei, som først og fremst er en venn, men jeg synes hun har gjort en meget god redaktørjobb med Vinduet. En rå dame som jeg håper en dag blir direktøren for det hele. Ellers synes jeg alle som holder på med å holde litteraturmaskineriet i gang fortjener en diger markblomstkvast, arrangører, tidsskrifter, Sagene Bok, Bislet Bok, Tronsmo og småforlag, samt fattige poeter og rike krimforfattere.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Jeg har nok fiender, trenger ikke flere, men hvis jeg skulle gitt en generell brennmanet måtte den gå til alle de som ikke tror rasisme finnes i Norge i 2020. De kan tygge litt på en brennmanet i sommer.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Hvor skal man begynne… Jeg ville brukt tiden min til å lytte til dyktige folk som jobber rundt og i de ulike kunstfeltene. Kanskje brukt mesteparten av lønna på å hyre inn noen som kan noe om noe. Kultur er som de fleste av oss vet, forbanna viktig, men med denne covid19-tiden har vi sett at politikerne kanskje ikke tenker sånn?

– Mitt korte svar her vil være at jeg ville skrudd opp pengebingekrana og delt ut penger til de som fortjener det. Borgerlønn til forfattere og kunstnere. Jeg hadde også åpnet tusen nye ungdomsklubber og svømmehaller. Jeg hadde nok vært en elendig kulturminister, men til gjengjeld veldig populær.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Vanskelig spørsmål, men en ting jeg stadig tenker på er at jeg savner å gi venner en klem når jeg møter dem, og jeg synes det er veldig rart å ikke kunne ta folk i hånda.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Bok365: Hvem synes du skal være med i sommerspalten neste gang?

– Alexander Fallo: Ingvild Lothe!