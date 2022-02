Rekordår for Bonnier Books

2021 ble et historisk rekordår for det svenske forlagskonsernet Bonnier Books.

Omsetningen steg i 2021 til 6,9 milliarder SEK, en økning på 800 millioner fra året før. Driftsresultatet endte med et overskudd på 573 millioner – 180 millioner mer enn i 2020. Fjoråret ble med dette det meste lønnsomme i forlagsgruppens lange historie.

Forlagsgruppen nevner spesielt framgangen for lydbokstrømming. Bonnier eide BookBeat viser fortsatt sterk vekst og antall abonnenter økte med hele 38 prosent. Omsetningen summerte seg med dette til 690 millioner (508 mill.).

Den svenske del av forlagshuset, Bonnierförlagen omsatte for nær 1,3 milliarder SEK. Her viser driftsresultatet et overskudd på 135 millioner SEK, 10 millioner bedre enn året før.

Bonnier viser også til framgang både i Tyskland, UK og i Danmark.

I tillegg til forlagsvirksomheten eier Bonnier også salgskanalen Adlibris hvor omsetningen økte med 3 prosent til 2,8 milliarder SEK. Lønnsomheten ble også her forbedret og driftsresultatet endte på 72 millioner, 22 millioner bedre enn i 2020.

Tallene for forlagsvirksomheten i Norge (Strawberry Publishing) er ennå ikke presentert. I 2020 omsatte Strawberry Publishing for 126 millioner her hjemme. Fjoråret vil antagelig vise en omsetning på et sted mellom 150 – 160 millioner kroner.