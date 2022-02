Fordømmer invasjonen

Internasjonale litteraturorganisasjoner er unisone i sin fordømmelse av Ukraina-invasjonen.

Gårsdagens massive russiske angrep på Ukraina møter unison fordømmelse også blant internasjonale bokbransje- og litteraturorganisasjoner.

Den europeiske forleggerforeningen, Federation of European Publishers (FEP), beskriver angrepet som en «trussel ikke bare mot Europa, men også mot hele verden». I en uttalelse heter det: «Våre tanker går til folket i Ukraina og i regionen, og spesielt til våre kolleger; forfattere, oversettere, forleggere, bokhandlere og bibliotekarer. Fortsett å skrive, oversette, publisere og gi tilgang til bøker. Selv om de er en skjør voll mot bombene, er bøker og lesing avgjørende for demokratiet.

Har rett til fred

Uttalelsen slår også fast at «Ukraina er et fritt land i et fritt Europa, og har rett til fred og demokrati, for innbyggerne til å leve i sikkerhet, og til territoriell integritet.»

FEP uttrykker også sin glede over at Ukraina i år er et av deltakerlandene i Den europeiske unions litteraturpris (EUPL), at landet er med i Creative Europe og den felles europeiske familien, og at litteratur bringer et budskap om fred og lar alle europeiske borgere være «forente i mangfold».

Tysklands felles forlegger- og bokhandlerforening Börsenverein, Frankfurter Buchmesse, den tyske bokhandelens fredspris, MVB og Mediacampus Frankfurt kom også med en uttalelse som meddelte at de var «opprørt over Russlands brutale angrep på Ukraina»: «Vi appellerer til det russiske folket og deres president om å stoppe den bevisste ødeleggelsen av fred og frihet i Europa. Og vi sender solidaritetsord til folket i Ukraina: du er en del av et internasjonalt samfunn som støtter menneskeverdet, demokratisk deltakelse og likhet for alle. Du har rett til fred.»

«Fred er forutsetningen»

Den italienske forleggerforeningen (IAE) uttrykte også sin solidaritet med den ukrainske befolkningen. President Ricardo Franco Levi sa, ifølge The Bookseller: «Krigen i Europa tar oss tilbake til år og historiske hendelser som vi aldri ønsket å gjenoppleve. Fred er forutsetningen og samtidig frukten av tanke- og ytringsfrihet, verdier som er hjertet til demokratiet, og enhver utgivers misjon.»

«I dag mer enn noen gang håper vi at de kritiske stemmene til intellektuelle, forfattere, og fredselskende folk i enhver nasjon vil bli hevet slik at de kan bringe Europa tilbake på veien til frihet og sameksistens.»

PEN International-president Burhan Sonmez uttalte seg også og sa ifølge The Bookseller at organisasjonen «fullstendig fordømmer volden som ble utløst av russiske styrker mot Ukraina, og innstendig krever en slutt på den militære aggresjonen». Sonmez la til: «Blodsutgytelsen må stoppe nå. Vi står sammen med Ukraina, våre venner i PEN Ukraina, og ber president Putin om å stoppe denne krigen umiddelbart.»

Smerte og sorg

Både i åpne og lukkede Facebook-grupper har BOK365 fanget opp både støtteerklæringer og beklagelser fra folk med ulike tiknytninger til den internasjonale bokbransjen: forfattere, oversetter, forleggere og agenter. En russisk litterær bokagent skriver:

«Dagens hendelser er ikke bare aggresjon mot Ukraina – all min smerte og sorg er med dere – men er også aggresjon mot Russland. Det er svik mot russiske folk. Alt vi har bygget ærlig i alle disse årene har blitt ødelagt i dag. Vi var så naive å tro at denne krigen ikke ville skje, og nå betaler vi for den. Vi kommer til å betale for den i veldig lang tid. Med liv, yrke, økonomi, omdømme. Alle rundt meg er imot denne krigen, og disse hendelsene har ingen unnskyldning», skriver hun, og avslutter: «Alle mine tanker går til det ukrainske folket. Vi er ikke fiender – hvordan det enn høres ut i dag, er det sant.»

«Kan ikke lenger tie»

En annen refererer til en e-post fra en russisk forleggerkollega:

«Vårt forlag har alltid prøvd å holde seg utenfor politikken og har ikke uttrykt noen mening om saker som ikke er relatert til bøkene våre. Hovedsaken for oss var å fortsette å gi ut viktige bøker, fordi hver av dem er et lite frihetsbolverk i mørke tider. Men kultur, og spesielt bokutgivelser, er uløselig forbundet med opplysning, vennlighet, forståelse, medfølelse og fred. Når vi ser hva som skjer i dag, kan vi ikke lenger tie. Krigen med Ukraina er i strid med alt vi tror på. Vi krever at den blir stanset umiddelbart.»