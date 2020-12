LUKE 17: Det har vært en høst med en hel rekke av utfordringer for Forleggerforeningens administrerende direktør, Heidi Austlid.

I begynnelsen av september var Heidi Austlid på plass som ny sjef for Forleggerforeningen.

Noen få uker etter kom sjokkbeskjeden om at Konkurransetilsynet ønsket å ilegge de tre største av foreningens medlemmer bøter på over 400 millioner kroner. I oktober var det statsbudsjettet, men også den haltende fagreformen i skoleverket. Mot slutten av måneden måtte hun svare på krass kritikk mot den blendahvite forlagsbransjen. I november handlet det om seksuelle trakasseringer i bokbransjen.

Alt dette i løpet av «tidenes bokhøst», corona og harde forhandlinger vedrørende betingelser for strømmetjenestene. Austlid fortjener noen fredelige dager i jula.

– Hvor tilbringer du jula i år, Heidi?

For meg er jula like mye førjulstida og romjula som selve julaften. I år blir det både byjul og fjelljul, og mest av alt ønsker jeg meg snø til lange endeløse skiturer.

– Det blir ikke jul uten … hva?

Multekrem, en dose rakfisk, sursild og minst to runder pinnekjøtt. Reisen til julestjernen og Ren poesi julehefte er også obligatorisk. Og lange late planløse dager med alt for mye tid til å lese, være med flokken min og lange turer i Oslo-marka eller på fjellet. Så er det viktig for meg å rekke å kjede meg litt også. Da vet jeg at jeg er klar for nytt spennende år.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

Jeg er veldig glad i litteratur av norske forfattere for både store og små. Nå leser vi Alma Freng av Ida Tufte Michelsen og jeg er akkurat ferdig med Tore Renbergs Tollak til Ingeborg. Den gjorde sterkt inntrykk. Å lese bøker er en opplevelse i seg selv – da skjer alt inni deg på et vis. Nå har jeg en stabel med bøker jeg gleder meg til å lese før året er omme. Der er det debutanter, sakprosa, klassikere, poesi og mye av det bokhøsten har gitt oss.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

Så absolutt! Først og fremst har jeg jo fått ny jobb i en viktig bransje. Litteraturens betydning for språk, ytringsfrihet, kultur, kunnskap, opplevelse og samfunnsutvikling kjennes meningsfullt å få jobbe med! Det gir energi i møte med både utfordringene og alle mulighetene som ligger foran oss.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Med fare for å røpe for mye nå en uke før jul – det blir mange harde pakker fra meg i år til både barn og voksne. Og det er norske forfattere i alle sjangre fra små og store forlag, fra etablerte forfattere og debutanter. Det er en imponerende liste norsk litteratur som leveres i år – og det viser jo også omsetningstallene.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

Det er spesielt en bok, som jeg også har lest på flere språk, som jeg stadig vender tilbake til. Det er den viktigste undringsboka for meg, nemlig Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

Det må ha vært den jula søsteren min og jeg fikk hundevalpen Ayla, en engelsk setter. Hun ga mye glede i mange år. Så er jeg aller mest glad i å få gaver som gir gode opplevelser og som varer livet ut.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

Nå går vi straks inn i et valgår og derfor vil hele litteraturpolitikken og ordningene for den være viktig å etablere som snakkis. Hva skal politikken løse? Hva skal bransjen selv ordne opp i? Det er viktige spørsmål jeg både jobber og tenker mye på i samarbeid med andre i bransjen. Digitaliseringens muligheter og utfordringer har vi jo allerede sett – og diskusjonene om det vil nok bare øke i kompleksitet. Det er viktig at vi sørger for et velfungerende økosystem i den norske litteraturbransjen slik at vi fremdeles kan skape litteratur med stor bredde, ulike stemmer og høy kvalitet.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Uten tvil Prøysen