Quiz: Slår du NM-vinnerne?

Her får du en real quiz-maraton å bryne deg på – alene eller sammen med familie og venner.

Nylig ble det avholdt NM i litteraturquiz på Litteraturhuset i Oslo, som ble vunnet av laget Jantes Inferno. I den forbindelse lovet vi våre lesere at de selv kunne få bryne seg på spørsmålene i romjula. Her er de! Oppgavene varierer i vanskelighetsgrad, fra det overkommelige til det mer nådeløse. Prøv deg å på quizen – alene eller sammen med familie og venner!

Kanskje har du og dine ambisjoner om å måle krefter med de beste NM-lagene? I så fall kan det være greit å vite at Jantes Inferno vant med 62 poeng av 84 mulige. Andreplassen gikk til laget 16.07.41 med 59 poeng. Vinnerlaget fra 2019 (siste før pandemien tok oss), Kaptein Alvings Minde, kom tok bronsen med 57 poeng

Svar og poenggiving finner du hvis du skroller deg helt ned – etter spørsmålene.

Lykke til!

1 Lett blanding

A) Hvilket skuespill omtales gjerne som The Scottish Play?

B) Hvilken roman av Hervé le Tellier utkom på norsk i år?

C) I Solveig Balles roman Om utregning av romfang opplever den kvinnelige hovedpersonen at den samme dagen gjentas igjen og igjen. Hvilken dato har den dagen som stadig gjentas?

D) Krimromanen En nasjon i sjakk har forfatter Johan Høst. Men hva er hans egentlige navn?

2 Slektskap

A) Forfatter og filmskaper Nina Grünfeld har skrevet en kritikerrost bok om sin farmor, med undertittelen Min ukjente farmors krig. Hva het farmoren til fornavn (som også er tittelen på boka)?

B) Hva heter datteren til Jørn Liers Horsts William Wisting til fornavn?

C) Hva heter de tre døtrene til Kong Lear?

3 Dikt

Hvem har skrevet dette?:

November er en gammel kvinne som ingen vil gi husrom.

Høsten stengte sin dør for henne med en isnøkkel,

og nå banker hun forgjeves med skjelvende fingrer

på vinterens lukkede port.

4 Anagram

Hvilken roman – utgitt i serien Århundrets bibliotek av Bokklubben – skjuler seg bak anagrammet EN ALDRENES INTENSITET? Dette er en oversatt roman, og det er den norske tittelen vi er på jakt etter.

5 Historiske hendelser

A) Hvilken historisk hendelse står sentralt i Nordahl Griegs skuespill Nederlaget?

B) Hvilken krig skriver Hemingway om i Klokkene ringer for deg?

C) En roman av Johan Harstad har en krigshendelse sentralt i tittelen. Hvilken roman?

D) Hvilken krig danner bakteppet for Tatt av vinden?

E) Mikael Niemis bok Koke bjørn dreier seg rundt en religiøs vekkelse. Hva heter mannen bak vekkelsen?

6 Funfacts om navnene til Nobelprisvinnerne i Litteratur

A) En gang har Nobelkomiteen kåret en vinner som har samme etternavn som landet han kommer fra. Hvem?

B) Med 41 år mellom seg, var det er to med samme etternavn som vant Nobelprisen i litteratur. Hva het de til fornavn?

7 Fra bok til film

Hvem var forfatteren til romanen filmen Tante Pose er basert på, og hva var undertittelen til hovedtittelen?

8 Litt vanskelig blanding

A) True-crime-romanen The Executioner’s Song som vant Pulitzer-prisen i 1979, fikk på norsk tittelen Bøddelens sang. Hvem var forfatteren?

B) Gunnar Staalesen skrev Bergens-trilogien som etter hvert ble til fire. Alle bøkene startet med et årstall, og deretter et ord/uttrykk. Nevn minst to av det som mangler bak årstallene 1900 …, 1950 …, 1999 … og 2020 …. Men ikke flere enn to!

9 Initialer verk og forfatter

Amerikansk forfatter med initialene N.H. Romanen fra 1800-tallet har initialene T.S.L. på originalspråket. Hvem er forfatteren og hvilken roman?

10 Byer i litteraturen

A) Hvilken norsk krimforfatter skriver fra miljøet i den fiktive byen Fjellberghavn?

B) John Steinbecks roman Tortilla Flat foregår i Monterey. Hva var den norske tittelen romanen fikk?

C) Hva heter det dystopiske stedet hvor handlingen i TV-serien, basert på boken The Handmaid’s Tale av Margaret Atwood er lagt?

11 To passasjer fra to bøker

Kjenner du disse? Forfatter og boktittel!

A) Norsk roman fra 1980-tallet.

«Den raude bussen glefste ikkje etter folk. Den kom farande stillferdig, på ein skyete, lodden dag på grensa mellom sommar og haust, for å setje meg av i denne byen. Her skulle eg slå meg ned. For ei stund i alle fall.

Det hadde begynt å regne då eg steig av bussen med koffertane mine, og det var ein tjukk og svart strek i rekninga, for eg hadde bra klede på meg. I alle fall var ikkje skjorta så verst. Buksa var nok litt slitt på knea.»

B) Norsk roman fra 2010-tallet.

«Hjemveiene, de sitter klistra på hjernen. Hver dag det var samme greia. Mamma sa han skulle hente meg, og broren min protesterte, alltid, men likevel kom til skolen min, hilsa på de voksne og tok med meg hjem. Jeg gikk bak, han først, og foran oss Røverkollen lå som fredeligste borettslaget, med blå himmel og fremdeles med julepynten blinkende som diskokule i høyeste blokka, for chipperne ennå ikke hadde erna.»

12 Fremkomstmidler i litteraturen

A) Harry Potter og kompisen Ron flyr av gårde i en blå bil i boken Harry Potter og Mysteriekammeret. Modellen heter Anglia. Hvilket merke er bilen?

B) I hvilken roman entrer hovedpersonen skipet «Mongolia» i Brindisi?

C) Hva slags «farkost», som også er en del av tittelen, er det Doktor Proktor og vennene hans benytter for å besøke andre tidssoner i boken fra 2008?

13 Litteratur i musikken

Harry Styles’ låt «Watermelon Sugar» er inspirert av en roman med så å si samme navn som sangen (In Watermelon Sugar). Hvem skrev denne romanen?

14 Lett blanding

A) Hvilke to ting er det dramatikeren Camara Lundestad Joof mener «de» må gjøre for å elske «oss» ihht. tittelen på teaterstykket hun har skrevet for Nationaltheatret?

B) I hvilket stykke av hvilken forfatter faller følgende replikk: «Sjel, vær trofast til det siste: Seirens seir er alt å miste. Tapets alt din vinning skapte – Evig eies kun det tapte!»

15 Konger og dronninger

A) Hvem skrev fjorårets bok Samtaler med dronningen?

B) Hva heter de tre herrene – en konge, en jarl og en bisp – som maktkampen i Ibsens Kongs-emnene står mellom?

C) Hvem skrev trilogien Woolf Hall/Ulvetid, Bring Up the Bodies/Falkejakt og The Mirror and the Light/Speilet og lyset (alle oversatt til norsk av Hege Mehren) om Thomas Cromwell, og hvilken konge var han den nærmeste rådgiveren for?

16 Initialer – verk og forfatter

En norsk kriminalroman fra 1994 har initialene S.E.D.S.T. Forfatteren har initialene A.H. Hvilken bok og hva heter forfatteren?

17 Fellesnevner

A) Nobelprisvinneren fra 1959 deler etternavn med hovedpersonen i en klassisk roman (som også er filmatisert flere ganger) fra tidlig 1800-tallet. Hva er navnet?

B) Hvilke to bøker av forfatteren Walter Tevis er filmatisert i 1961 og 1986, hvor begge har Paul Newman i hovedrollen?

C) Tittelen Stormen er brukt av flere forfattere. Blant annet William Shakespeare. En norsk krimforfatter og en norsk barne- og ungdomsbokforfatter har også skrevet hver sin bok med denne tittelen. Hvilke forfattere?

18 Oslo

A) Hvem har skrevet Ganske følsom til å være fra Østkanten?

B) Vi skal til Ingvar Ambjørnsens Den siste revejakta, og spørsmålet lyder: på hvilket legendarisk 70-tallssted fant den siste konfrontasjonen sted mellom Klar F Vang og Stalinknudsen?

C) Lars Elling har skrevet en roman der tittelen inneholder et stedsnavn fra Nordmarka, hva heter den?

D) La oss holde oss i Nordmarka: hva heter Jan Wieses bok med tittel hentet fra samme skog?

19 Anagram

En europeisk forfatter som ble født på 1800-tallet og døde på 1900-tallet skjuler seg bak anagrammet ARMERT BOKS? Hvem?

20 Dikt

Hvem har skrevet dette (som er et utdrag av en lang tekst)? Og hva heter diktet?

Plumpe Menneskebeundring,

som behøver Luft og Læber!

Mere plump end Dyrs Forundring,

der er taus og bly beskeden,

krænker du i din Tilbeden,

øder i Begeistringsheden; —

med din Elskovs vilde Brunst

du din egen Elskte dræber:

din tilbedte rene Kunst.

21 O Jul med din glede

A) En julefortelling av Charles Dickens er i år kommet med en ny norsk gjendiktning. Hvem er forfatteren som har gjendiktet og hva heter illustratøren?

B) Hvem er forfatteren av juleromanen Jul i Nyhavn?

C) I år har Kjersti Herland Johnsen gitt ut juleboken Jul på Himmelfjell hotell. I fjor kom hennes første roman som også handler om jul, og har en tittel som beskriver en aktivitet som mange holder på med opp mot julehøytiden. Hva er tittelen?

22 Fra bok til TV-serie

Big Little Lies går som TV-serie på HBO. Hvem har skrevet romanen serien er basert på?

23 To passasjer fra to bøker

A) Stikkord: Barnebok oversatt til norsk av Eldor Martin Breckan. Følgende parti er fra starten av boken. Hvem er forfatteren og hva er tittelen?

«Blod! Ikke tvil om det! Han stirret på den røde flekken i forstørrelsesglasset. Så flyttet han snadda over i den andre munnviken. Klart det var blod. Det er gjerne det som kommer når en skjærer seg i tommelen. Flekken burde naturligvis vært det avgjørende beviset på at sir Henry hadde tatt sin hustru av dage ved et av de nifseste mord som noen detektiv har fått å oppklare.»

B) Stikkord: Bok fra 1880-tallet, oversatt til norsk av Thor Solberg. Her følger noen linjer fra siste avsnitt i boken. Hvem er forfatteren og hva er tittelen?

«Hvis jeg hadde visst at det var så mye bråk og slit for å lage en bok, ville jeg aldri ha prøvd meg på det. Jeg skal heller aldri gjøre det mer. Jeg er redd for at jeg er nødt til å stikke av og kanskje søke tilflukt i indianer-territoriet et eller annet sted. Tante Sally har nemlig planer om å adoptere meg. Hun vil sivilisere meg, påstår hun. Det orker jeg ikke flere ganger. Jeg har forsøkt det før.»

24 Bøker fra andregenerasjons innvandrere

A) Hvem skrev romanen Pakkis, som utkom i 1986?

B) Hva er debutboken til Sumaya Jirde Ali?

C) Hvem har skrevet boken Hør her a?

D) Hvem har dedisert boken til sin «min landsby av oppdragere»?

25 Nobelgrubleren

Grubler: Ni ganger har Nobelprisvinneren et fornavn og etternavn som starter med samme bokstav. Vi bryr oss ikke om mellomnavn, og dere skal få årstallene slik at det ikke blir noen misforståelser: 2011, 1999, 1989, 1956, 1946, 1915, 1911, 1903. Hvilke navn?

26 Litteratur i musikken

Jefferson Airplanes låt «White Rabbit» henviser til en kjent bok og til denne bokens oppfølger. Vi vil ha tittelen på begge to.

1 Lett blanding

A) Hvilket skuespill omtales gjerne som The Scottish Play?

SVAR: Macbeth

1 POENG

B) Hvilken roman av Hervé le Tellier utkom på norsk i år?

SVAR: Anomalien

1 POENG

C) I Solveig Balles roman Om utregning av romfang opplever den kvinnelige hovedpersonen at den samme dagen gjentas igjen og igjen. Hvilken dato har den dagen som stadig gjentas?

SVAR: 18. november

1 POENG

D) Krimromanen En nasjon i sjakk har forfatter Johan Høst. Men hva er hans egentlige navn?

SVAR: Johan Høstmælingen

1 POENG

2 Slektskap

A) Forfatter og filmskaper Nina Grünfeld har skrevet en kritikerrost bok om sin farmor, med undertittelen Min ukjente farmors krig. Hva het farmoren til fornavn (som også er tittelen på boka)?

SVAR: Frida. Bokas fulle tittel er Frida – min ukjente farmors krig

1 POENG

B) Hva heter datteren til Jørn Liers Horsts William Wisting til fornavn?

SVAR: Line

1 POENG

C) Hva heter de tre døtrene til Kong Lear?

SVAR: Gonerill, Regan og Cordelia

3 POENG

3 Dikt

Hvem har skrevet dette?

November er en gammel kvinne som ingen vil gi husrom.

Høsten stengte sin dør for henne med en isnøkkel,

og nå banker hun forgjeves med skjelvende fingrer

på vinterens lukkede port.

SVAR: Inger Hagerup

1 POENG

4 Anagram

Hvilken roman – utgitt i serien Århundrets bibliotek av Bokklubben – skjuler seg bak anagrammet EN ALDRENES INTENSITET? Dette er en oversatt roman, og det er den norske tittelen vi er på jakt etter.

SVAR: Reisen til nattens ende (av Louis-Ferdinand Céline)

1 POENG

5 Historiske hendelser

A) Hvilken historisk hendelse står sentralt i Nordahl Griegs skuespill Nederlaget?

SVAR: Pariserkommunen

1 POENG

B) Hvilken krig skriver Hemingway om i Klokkene ringer for deg?

SVAR: Den spanske borgerkrigen

1 POENG

C) En roman av Johan Harstad har en krigshendelse sentralt i tittelen. Hvilken roman?

SVAR: Max, Mischa & Tetoffensiven

1 POENG

D) Hvilken krig danner bakteppet for Tatt av vinden?

SVAR: Den amerikanske borgerkrigen

1 POENG

E) Mikael Niemis bok Koke bjørn dreier seg rundt en religiøs vekkelse. Hva heter mannen bak vekkelsen?

SVAR: Lars Levi Læstadius

1 POENG

6 Funfacts om navnene til Nobelprisvinnerne i Litteratur

A) En gang har Nobelkomiteen kåret en vinner som har samme etternavn som landet han kommer fra. Hvem?

SVAR: I 1921 vant Antatole France fra Frankrike prisen.

1 POENG

B) Med 41 år mellom seg, var det er to med samme etternavn som vant Nobelprisen i litteratur. Hva het de til fornavn?

SVAR: Frederic Mistral fra Frankrike vant i 1904, mens Gabriela Mistral fra Chile vant i 1945

1 POENG

7 Fra bok til film

Hvem var forfatteren bak romanen filmen Tante Pose er basert på, og hva var undertittelen til hovedtittelen?

SVAR: Gabriel Scott var forfatteren, og undertittelen var En julefortælling fra gamle dage

2 POENG

8 Litt vanskelig blanding

A) True-crime-romanen The Executioner’s Song som vant Pulitzer-prisen i 1979, fikk på norsk tittelen Bøddelens sang. Hvem var forfatteren?

SVAR: Norman Mailer

1 POENG

B) Gunnar Staalesen skrev Bergens-trilogien som etter hvert ble til fire. Alle bøkene startet med et årstall, og deretter et ord/uttrykk. Nevn minst to av det som mangler bak årstallene 1900 …, 1950 …, 1999 … og 2020 …. Ikke flere enn to!

SVAR: 1900: Morgenrød, 1950: High Noon, 1999: Aftensang og 2020 Post Festum

2 POENG

9 Initialer verk og forfatter

Amerikansk forfatter med initialene N.H. Romanen fra 1800-tallet har initialene T.S.L. på originalspråket. Hvem er forfatteren og hvilken roman?

SVAR: Forfatteren heter Nathaniel Hawthorne og romanens tittel er The Scarlet Letter

2 POENG

10 Byer i litteraturen

A) Hvilken norsk krimforfatter skriver fra miljøet i den fiktive byen Fjellberghavn?

SVAR: Jørgen Jæger

1 POENG

B) John Steinbecks roman Torilla Flat foregår i Monterey. Hva var den norske tittelen romanen fikk?

SVAR: Dagdrivergjengen. Oversatt av Haakon Bugge Marth

1 POENG

C) Hva heter det dystopiske stedet hvor handlingen i TV-serien, basert på boken The Handmaid’s Tale av Margaret Atwood er lagt?

SVAR: Gilead

1 POENG

11 To passasjer fra to bøker

Kjenner du disse? Forfatter og boktittel!

A) Norsk roman fra 1980-tallet.

«Den raude bussen glefste ikkje etter folk. Den kom farande stillferdig, på ein skyete, lodden dag på grensa mellom sommar og haust, for å setje meg av i denne byen. Her skulle eg slå meg ned. For ei stund i alle fall.

Det hadde begynt å regne då eg steig av bussen med koffertane mine, og det var ein tjukk og svart strek i rekninga, for eg hadde bra klede på meg. I alle fall var ikkje skjorta så verst. Buksa var nok litt slitt på knea.»

SVAR: Ragnar Hovland: Sveve over vatna,

2 POENG

B) Norsk roman fra 2010-tallet.

«Hjemveiene, de sitter klistra på hjernen. Hver dag det var samme greia. Mamma sa han skulle hente meg, og broren min protesterte, alltid, men likevel kom til skolen min, hilsa på de voksne og tok med meg hjem. Jeg gikk bak, han først, og foran oss Røverkollen lå som fredeligste borettslaget, med blå himmel og fremdeles med julepynten blinkende som diskokule i høyeste blokka, for chipperne ennå ikke hadde erna.»

SVAR: Maria Navarro Skaranger: Alle utlendinger har lukka gardiner

2 POENG

12 Fremkomstmidler i litteraturen

A) Harry Potter og kompisen Ron flyr av gårde i en blå bil i boken Harry Potter og Mysteriekammeret. Modellen heter Anglia. Hvilket merke er bilen?

SVAR: En Ford. Helt presis: En 1962 Ford Anglia

1 POENG

B) I hvilken roman entrer hovedpersonen skipet «Mongolia» i Brindisi?

SVAR: Jorden rundt på 80 dager

1 POENG

C) Hva slags «farkost», som også er en del av tittelen, er det Doktor Proktor og vennene hans benytter for å besøke andre tidssoner i boken fra 2008?

SVAR: Tidsbadekar. (Tittelen er Doktor Proktors tidsbadekar)

1 POENG

13 Litteratur i musikken

Harry Styles’ «Watermelon Sugar» er inspirert av en roman med å så å si samme navn som sangen (In Watermelon Sugar). Hvem skrev denne romanen?

SVAR: Richard Brautigan

1 POENG

14 Lett blanding

A) Hvilke to ting er det dramatikeren Camara Lundestad Joof mener «de» må gjøre for å elske «oss» ihht. tittelen på teaterstykket hun har skrevet for Nationaltheatret?

SVAR: De må føde oss eller pule oss for å elske oss

2 POENG

B) I hvilket stykke av hvilken forfatter faller følgende replikk: «Sjel, vær trofast til det siste: Seirens seir er alt å miste. Tapets alt din vinning skapte – Evig eies kun det tapte!»

SVAR: Henrik Ibsen, som skrev Brand. Replikken kommer fra hovedpersonen i 4. akt

2 POENG

15 Konger og dronninger

A) Hvem skrev fjorårets bok Samtaler med dronningen?

SVAR: Alf van der Hagen

1 POENG

B) Hva heter de tre herrene – en konge, en jarl og en bisp – som maktkampen i Ibsens Kongs-emnene står mellom?

SVAR: Håkon Håkonssøn, Skule Jarl og bisp Nikolas/Nikolas Arnessøn

3 POENG

C) Hvem skrev trilogien Woolf Hall/Ulvetid, Bring Up the Bodies/Falkejakt og The Mirror and the Light/Speilet og lyset (alle oversatt til norsk av Hege Mehren) om Thomas Cromwell, og hvilken konge var han den nærmeste rådgiveren for?

SVAR: Hillary Mantel. Cromwell var rådgiver for kong Henrik VIII

2 POENG

16 Initialer – verk og forfatter

En norsk kriminalroman fra 1994 har initialene S.E.D.S.T. Forfatteren har initialene A.H. Hvilken bok og hva heter forfatteren?

SVAR: Salige er de som tørster av Anne Holt

2 POENG

17 Fellesnevner

A) Nobelprisvinneren fra 1959 deler etternavn med hovedpersonen i en klassisk roman (som også er filmatisert flere ganger) fra tidlig 1800-tallet. Hva er navnet?

SVAR: Quasimodo. Den italienske lyrikeren Salvatore Quasimodo vant prisen, og Quasimodo er navnet på hovedpersonen i Victor Hugos Ringeren i Notre Dame fra 1831

1 POENG

B) Hvilke to bøker av forfatteren Walter Tevis er filmatisert i 1961 og 1986, hvor begge har Paul Newman i hovedrollen?

SVAR: The Hustler/Storbyens haier og The Color of Money

2 POENG

C) Tittelen Stormen er brukt av flere forfattere. Blant annet William Shakespeare. En norsk krimforfatter og en norsk barne- og ungdomsbokforfatter har også skrevet hver sin bok med denne tittelen. Hvilke forfattere?

SVAR: Frode Granhus og Arne Svingen (Kari Stai har en bok i Jakob og Neikob-serien som også heter Stormen. Vi godtar også denne som svar)

2 POENG

18 Oslo

A) Hvem har skrevet Ganske følsom til å være fra Østkanten?

SVAR: Leif Bull

1 POENG

B) Vi skal til Ingvar Ambjørnsens Den siste revejakta, og spørsmålet lyder: på hvilket legendarisk 70-tallssted fant den siste konfrontasjonen sted mellom Klar F Vang og Stalinknudsen?

SVAR: Cheese In

1 POENG

C) Lars Elling har skrevet en roman der tittelen inneholder et stedsnavn fra Nordmarka, hva heter den?

SVAR: Fyrstene av Finntjern

1 POENG

D) La oss holde oss i Nordmarka: hva heter Jan Wieses bok med tittel hentet fra samme skog?

SVAR: Jeg skal til Katnosa i kveld

1 POENG

19 Anagram

En europeisk forfatter som ble født på 1800-tallet og døde på 1900-tallet skjuler seg bak anagrammet ARMERT BOKS? Hvem?

SVAR: Bram Stoker

1 POENG

20 Dikt

Hvem har skrevet dette (som er et utdrag av en lang tekst)? Og hva heter diktet?

Plumpe Menneskebeundring,

som behøver Luft og Læber!

Mere plump end Dyrs Forundring,

der er taus og bly beskeden,

krænker du i din Tilbeden,

øder i Begeistringsheden; —

med din Elskovs vilde Brunst

du din egen Elskte dræber:

din tilbedte rene Kunst.

SVAR: Henrik Wergeland – Jan van Huysums blomsterstykke

2 POENG

21 O Jul med din glede

A) En julefortelling av Charles Dickens er i år kommet med en ny norsk gjendiktning. Hvem er forfatteren som har gjendiktet og hva heter illustratøren?

SVAR: Erlend Loe og Lisa Aisato

2 POENG

B) Hvem er forfatteren av juleromanen Jul i Nyhavn?

SVAR: Katrine Wessel-Aas

1 POENG

C) I år har Kjersti Herland Johnsen gitt ut juleboken Jul på Himmelfjell hotell. I fjor kom hennes første roman som også handler om jul, og har en tittel som beskriver en aktivitet som mange holder på med opp mot julehøytiden. Hva er tittelen?

SVAR: Julebrev

1 POENG

22 Fra bok til TV-serie

Big Little Lies går som TV-serie på HBO. Hvem har skrevet romanen serien er basert på?

SVAR: Liane Moriarty

1 POENG

23 To passasjer fra to bøker

A) Stikkord: Barnebok oversatt til norsk av Eldor Martin Breckan. Følgende parti er fra starten i boken. Hvem er forfatteren og hva er tittelen?

«Blod! Ikke tvil om det! Han stirret på den røde flekken i forstørrelsesglasset. Så flyttet han snadda over i den andre munnviken. Klart det var blod. Det er gjerne det som kommer når en skjærer seg i tommelen. Flekken burde naturligvis vært det avgjørende beviset på at sir Henry hadde tatt sin hustru av dage ved et av de nifseste mord som noen detektiv har fått å oppklare.»

SVAR: Mesterdetektiven Blomkvist av Astrid Lindgren

2 POENG

B) Stikkord: Bok fra 1880-tallet. Oversatt til norsk av Thor Solberg. Her følger noen linjer fra siste avsnitt i boken. Hvem er forfatteren og hva er tittelen?

«Hvis jeg hadde visst at det var så mye bråk og slit for å lage en bok, ville jeg aldri ha prøvd meg på det. Jeg skal heller aldri gjøre det mer. Jeg er redd for at jeg er nødt til å stikke av og kanskje søke tilflukt i indianer-territoriet et eller annet sted. Tante Sally har nemlig planer om å adoptere meg. Hun vil sivilisere meg, påstår hun. Det orker jeg ikke flere ganger. Jeg har forsøkt det før.»

SVAR: Huckleberry Finn av Mark Twain

2 POENG

24 Bøker fra andregenerasjons innvandrere

A) Hvem skrev romanen Pakkis, som utkom i 1986?

SVAR: Khalid Hussain.

1 POENG

B) Hva er debutboken til Sumaya Jirde Ali?

SVAR: Kvinner som hater menn?

1 POENG

C) Hvem har skrevet boken Hør her a?

SVAR: Gulraiz Sharif

1 POENG

D) Hvem har dedisert boken til sin «min landsby av oppdragere»?

SVAR: Abid Raja

1 POENG

25 Nobelgrubleren

Grubler: Ni ganger har Nobelprisvinneren et fornavn og etternavn som starter med samme bokstav. Vi bryr oss ikke om mellomnavn, og dere skal få årstallene slik at det ikke blir noen misforståelser: 2011, 1999, 1989, 1956, 1946, 1915, 1911, 1903. Hvilke navn?

SVAR: 2011 – Thomas Tranströmer, 1999 – Günter Grass, 1989 – Camilo José Cela, 1956 – Juan Ramón Jiménez, 1946 – Hermann Hesse, 1944 – Johannes V. Jensen, 1915 – Romain Rolland, 1911 – Maurice Maeterlinck, 1903 – Bjørnstjerne Bjørnson

9 POENG

26 Litteratur i musikken

Jefferson Airplanes låt «White Rabbit» henviser til en kjent bok og til denne bokens oppfølger. Vi vil ha tittelen på begge to.

SVAR: Alice i eventyrland/Alice in Wonderland og Gjennom speilet/ Through the Looking-Glass

2 POENG

Totalt oppnåelig poengsum: 84.