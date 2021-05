Quiz-NM fra Sigrids peisestue

Dagens Lillehammer-quiz blir digital, men omgivelsene er definitivt av det akustiske, historiske slaget.

Det er normalt en kamp på liv og død. Namngjetne forfattere og kulturjournalister ligger i mental høydetrening for å toppe formen til denne kvelden. Og det er nok det eneste arrangementet i sitt slag som trekker tilskuere til tribunen. Vi snakker selvsagt om den årlige litteraturquizen på Lillehammer, regnet som et slags uoffisielt NM.

Direkte fra peisestua

Tradisjonen tro blir det quiz også i år, men uten summingen rundt lag-bordene i et fullstappet Banken på Lillehammer. Kveldens quiz blir arrangert digitalt, på Facebook, men sendes til gjengjeld direkte fra svært litterære, historiske omgivelser: Sigrid Undsets peisestue.

– Jeg synes det er utrolig artig at vi har fått til noe slikt, og det er garantert første gang det har vært litteraturquiz fra peisestua til Sigrid Undset, sier kveldens quizmaster Anne Gaathaug til Bok365. Hun røper følgende om vanskelighetsgraden:

– Den er nok vanskeligere en vanlig på nettquiz, men ikke fullt så tøff som de vanlige Lillehammer-quizene.

Forfatter-trio

Gaathaug lover en god miks av alle sjangere. Etter som det ikke ble noe barnebokquiz i Mjøsbyen i år, har også barne- og ungdomsbøkene en plass i kveldens quiz.

– Noen temaer kveldens quizdeltagere bør være spesielt oppleste på?

– Nei, der er quizmasterens munn lukket med syv segl. Men hvis du er noenlunde opplest på festivalprogrammet bør du allerede ha sikret deg et par poeng – kanskje flere, sier Anne Gaathaug.

Klokka 20 i kveld braker det løs på festivalens Facebook-side, så da er det bare å samle kohorten eller et digitalt lag. Da kan man også konkurrere mot forfatter-laget Gaathaug har med seg i peisestua – et lag bestående av Vigdis Hjorth, Olaug Nilssen og Endre Lund Eriksen. I tillegg kan det også vanke en premie underveis.

Quiz-oppvarming

Som oppvarming til kveldens seanse, byr Anne Gaathaug på følgende lille quiz-kvintett:

1. Hvem er forfatteren av boken Year of the Monkey som ble oversatt til norsk av Brit Bildøen med tittelen Apens år i 2020?

2. Hvem handler den danske TV-dokumentaren Den fødte digter om?

3. Hun vant Nobelprisen i 2007 og var forfatteren av fembindsverket Children of Violence. Den handler om en ung kvinnes oppvekst og modning, først i Afrika og senere i Storbritannia. Hvem?

4. Cicely Isabel Fairfield var en britisk forfatter og journalist som ble kjent under sitt pseudonym som hun fant i et Ibsen-stykke. Hun ble berømt blant annet for sine reportasjer fra Nürnbergrettssakene, som er samlet i boken A Train of Powder fra 1955. Hvilket pseudonym?

5. Hvilken farge er det på huset til mummifamilien?

(Svarene finner du ved å skrolle nedover)

… og her er svarene på Annes lille oppvarmingsquiz:

Patti Smith Den avdøde danske poeten Yahya Hassan Doris Lessing Rebecca West Blått