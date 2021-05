Et glimt av normalitet

– At vi, 451 dager etter at Norge stengte, kan ønske velkommen til festival, det føles nesten uvirkelig og helt fantastisk, sier Marit Borkenhagen.

Etter mer enn et år «mot normalt», byr Lillehammer på første store skritt tilbake til bokverdenen slik vi kjenner den.

– Det skal bli så utrolig deilig. At vi nå, 451 dager etter at Norge stengte, kan ønske velkommen til festival, det føles nesten uvirkelig og helt fantastisk!

Festivalsjef Marit Borkenhagen kommer med et gledesutbrudd foran dagens åpning av Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Selv om man definitivt gjorde det beste ut av fjorårets pandemi-festival, føles det godt å være tilbake i gamle, vante former:

– Etter stor suksess i fjor, med en litteraturfestival som ble gjennomført på Marienlyst og sendt på NRK, føles det nå både riktig og viktig at festivalen er tilbake på Lillehammer, slik at det også blir et sted å møtes, ikke bare for forfatterne, men også for publikum og bransjen.

Over 200 arrangementer

Gjennom seks dager blir det mer enn 200 arrangementer, på våre mange scener, ute og inne. Med publikum, selv om det ikke kan bli helt på vanlig nivå:

– De rammene vi arrangerer Norsk Litteraturfestival innenfor i år er ekstremt trange og krevende. Det er de nasjonale arrangementsreglene som gjelder. Per i dag er det en maksgrense på 100 i publikum i salen, og så kan vi utvide til 200 fra torsdagen når Norge går over i fase 2 i gjenåpningen. Meteren skal overholdes, så de fleste arenaene våre tar en del færre, men i Maihaugsalen, hvor kapasiteten normalt er 700 kan vi da som eksempel ha 100 i salen under Åpningsforestillingen tirsdag kveld og 200 på festaften torsdag kveld.

En internasjonal nyskapning vil også se dagens lys på Lillehammer i år:

– I år har vi gledet oss til å lansere Lillehammer Rights sammen med NORLA, en arena for kjøp og salg av litterære rettigheter. En ny møteplass som hovedsakelig er myntet på norske og internasjonale forleggere og agenter og som blir åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit i morgen. I år skjer det digitalt, men neste år håper vi at verden igjen kan komme til Lillehammer.

Digital-festival

– Hvor mye av programmet kan publikum få med digitalt?

– Siden publikumskapasiteten er mye lavere i år enn vi er vant til og fordi mange ikke kan eller ønsker å reise på festivalen i år er det viktig for oss at vi gjør deler av festivalen tilgjengelig digitalt. Rundt et tredvetalls arrangementer har publikum mulighet til å følge direkte eller å se i ettertid, men i år krever dette digitalt festivalpass. I fjor var den digitale festivalen gratis, men nå har vi hatt bedre tid på planleggingen og støtter opp under den linjen stadig flere aktører i kulturlivet har lagt seg på om å ta betalt for digitalt innhold. I år er det ikke bare en kriseløsning. Det er et ledd i utviklingen av festivalen og dermed er det også viktig å finne en bærekraftig måte å gjøre det på, fordi digitale arrangementer er kostbare.

Men det finnes fortsatt muligheter til å få noen gode digitale glimt gratis. NRK starter årets Festivalsommer-satsning med festivalsendinger på NRK1 lørdag 29. mai og NRK2 søndag 30. mai fra Kulturhuset Banken.

Nordiske forfattermøter

– Noen høydepunkter festivalsjefen selv ser særlig frem til?

– Hvis jeg skal peke på noen få arrangementer jeg gleder meg spesielt til så er det de hvor en norsk forfatter møter en nordisk kollega til diskusjon om noe de har felles i sine bøker, som når Hilde Kvalvaag og Niviaq Korneliussen snakker om selvmordet som litteratur, når Bergsveinn Birgisson og Kirsten Thorup skal snakke om det historiske i sine bøker eller når Per Petterson og Asta Olivia Nordenhof diskuterer Scandinavian Star i lys av egen litteratur. Nils-Øivind Haagensen skriver leilighetsdikt underveis i festivalen. Det første leser han på åpningen og det siste får vi høre i forestillingen Kjære forfatter. Nå må jeg løpe på prøve til Åpningsforestillingen, den tror jeg kommer til å bli storslått i år, sier Marit Borkenhagen.