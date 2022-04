«Sommerens sanger» – hva vet du?

Wildenvey Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Herman Wildenvey (1885-1959) var en av de store og mye leste dikterne som solgte titusenvis av bøker hver gang han utga. Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Herman Wildenvey er et kunstnernavn. Hva var hans døpenavn? Hans William Veye

Herman Theodor Portaas

Willy Henrik Hermansen Riktig

Feil

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Han debuterte som 17-åring, men første diktsamling under navnet Wildenvey kom i 1907. Hva het den? Nyinger

Du skal itte trø i graset

Paa gjengrodde stier Riktig

Feil

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Det er reist en skulptur av Wildenvey på hjemstedet hans. Hvor er det? Målselv

Molde

Mjøndalen Riktig

Feil

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Hans liv var til tider dramatisk. Hva av dette er sant? Han ble knivstukket i København og fant sin andre kone på sykehuset. Hun var sykepleier.

Han ble påkjørt av en automobil i Hokksund, falt i elva og fikk bilen over seg på grunt vann.

Han var en av 146 overlevende i et forlis utenfor Skottland der 629 mennesker omkom. Riktig

Feil

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Et av Herman Wildenveys mest kjente dikt har et kvinnenavn. Hvem skriver han om? Selma

Isabella

Fru Inger Riktig

Feil

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål ”Jeg måtte være et fjols om ikke jeg forsto at dette var et talent» sa hans første konsulent, en forfatter i forlaget. Hvem? Sigurd Hoel

Hans Jæger

Vilhelm Krag Riktig

Feil

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hvilken av disse romanene oversatte han til Den gule serie på Gyldendal? "Far Goriot" av Honoré de Balzac

”Farvel til våpnene” av Ernest Hemingway

"Alice B. Toklas kokebok" av Gertrude Stein Riktig

Feil

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem av disse musikerne har tonsatt dikt av Wildenvey? Kari Bremnes

Hank von Hell

Magnus Grønneberg Riktig

Feil

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål ”Ute fra verden den vide, bringer en sang meg hjem” er åpningen på en diktsyklus. Hva er tittelen? "Hjembygdens sanger"

"Borte bra, men ..."

"Hjemme er hvor hjertet er" Riktig

Feil

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Hvilken norsk forfatter skrev en liten bok om Wildenvey i 2016 og beskyldte ham for for mye patos? Ole Robert Sunde

Jørn Lier Horst

Vigdis Hjorth Riktig

Feil

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Hvilken av disse er en diktsamling av Herman Wildenvey? "Ingen sommer"

"Sommeren uten menn"

"Høstens lyre" Riktig

Feil

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Gisken og Herman Wildenvey bodde i en trevilla i Larvik. Hva heter dette kunstnerhjemmet? Knatten

Villa Selma

Hergisheim Riktig

Feil