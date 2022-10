Publikumsrekord for Sakprosafestivalen

En lørdag, to tusen publikummere, tre etasjer. Årets utgave av Norsk sakprosafestival ble en dundrende suksess.

Tiende utgave av Norsk sakprosafestival ble en stor suksess, med 2021 mennesker som fylte salene i tre etasjene gjennom hele dagen. Over 70 forfattere og oversettere fordelt på fire scener møtte et interessert og begeistret publikum gjennom dagen. I tillegg ble de fire strømmede sendingene fulgt av drøyt 831 mennesker på nett. Endelig er publikum tilbake i stort monn etter koronapandemien!

En lang opptur

For debuterende festivalsjef Kristina Quintano var lørdagen en eneste lang opptur. Hun merket seg at det også var stor bredde blant publikummerne.

– Bredden i sakprosaen speiles helt tydelig i bredden i publikum. En av de største gledene var å se at det kom mennesker som aldri har vært på litteraturhuset før, her var både fotball og båtinteresserte som nå er nye festivalgjester. De kunstneriske innslagene ga både tekstene og bokbadene et ekstra kunstnerisk løft. Vi fikk virkelig vist at også sakprosaen er skjønn. Å oppleve kø i gangene og summing i trappene er selvsagt ekstra hyggelig, Det at så mange fra vår egen bransje kom, og ble hele dagen var selvsagt veldig, veldig hyggelig, men jeg tror kanskje det faktum at så mange ga tilbakemelding på at det var så mange gode parallelle poster at det rett og slett var litt vondt å velge bort noe er det aller beste – og da tenker jeg vi har lyktes med programmeringen.

Skaper ekstra magi

– Representasjon i programpostene speilet også representasjonen i publikum, vi fikk straks mye tilbakemeldinger på at gjestene fant noen som var som dem eller som tenkte som dem. Så vet jeg at noen gjester fikk gode samtaler i gangene med sine største forbilder, og de møtene skaper jo ekstra magi, sier Kristina Quintano.

Også NFFOs generalsekretær Arne Vestbø fikk en rik dag.

– Dette var rett og slett en festdag for sakprosaen fra start til slutt, med et uhyre interessant og variert program som traff et bredt publikum. Litteraturhuset sydet av liv gjennom hele dagen, og til slutt ble det endelig en ordentlig fest i NFFOs lokaler igjen. All ære til Kristina Quintano. og resten av gjengen som har stått bak dette, sier Vestbø.