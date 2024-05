Priya Bains ny Vinduet-redaktør

Bains overtar etter Simen V. Gonsholt og Ola Innset, som fikk oppgaven med å føre Vinduet over i det digitale. Nå er deres treårsperiode i ferd med å utløpe.

– Jeg er veldig glad og ser fram til å ta fatt på arbeidet som redaktør, sier Priya Bains.

Bains er forfatter, kritiker, gjendikter og redaktør. Hun debuterte i 2021 med diktsamlingen Med restene av mine hender, og har blant annet vært gjesteredaktør i tidsskriftet Fett og fast spaltist i Morgenbladet, der hun skriver om klimakrisen, migrasjon og geopolitikk. Hun har studert ved Skrivekunstakademiet i Bergen og Forfatterskolen i København, og har en bachelor i filosofi, politikk og økonomi.

– Verden brenner og ytringsfriheten er under press mange steder, særlig etter at krigen på Gaza brøt ut. Målet som tidsskriftredaktør må være å insistere på de lange tankerekkene. Under min redaktørperiode håper jeg at Vinduet blir fullt av nysgjerrige, åpne og kritiske tekster som har blikket vendt ut mot verden, sier Bains.

– Gleder oss til enda en ny versjon av Vinduet

– Gonsholt og Innset har gjort en fabelaktig jobb som redaktører, sier sjefredaktør Kari Marstein.

Hun fortsetter:

– De har tilgjengeliggjort og brakt store deler av Vinduets fantastiske arkiv frem i lyset, dyrket frem nye skribenter og ført Vinduet inn i en ny tid. Det er umulig å sammenligne tall for nett og papir, men Vinduet registrerer nå høyere lesertall enn noen gang tidligere, noe som viser at det finnes en framtid for litteraturtidsskrifter på nett. Vi er lykkelige for at Priya Bains har takket ja til å overta etter dem, og gleder oss til enda en ny versjon av Vinduet.