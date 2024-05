Suksess for Dybvigs debutbok

Per Dybvigs debutbok "De står i kø" ligger på tredjeplass på Norlis bestselgerliste, og forlaget melder det er tomt på laget. Boken har nå et totaltopplag på 7000 bøker.

– Det er utrolig gøy! Man aldri vite hvordan en bok blir mottatt, men dette har vært en utrolig morsom prosess fra start til nå, sier Per Dybvig.

Illustratøren debuterte nylig med barneboken De står i kø. Dybvig har illustrert noen av destørste barneboksuksessene i nyere tid, som Doktor Proktor, Reven og Grisungen og Svein og Rotta, men dette er første gang han både skriver og tegner helt på egenhånd.

Boken fikk terningkast 6 i VG, og gikk rett inn på bestselgerlistene hos både Norli og Ark. Nå melder forlaget at de nok en gang er tomme på laget, og at nytt opplag er på vei. Boken har dermed et totalopplag på hele 7000 eksemplarer, og befinner seg på tredjeplass på Norlis bestselgerliste for uke 19.

