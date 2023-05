Nesser frifunnet i skattesøksmål

Den svenske forfatteren Håkan Nesser er frifunnet for tre tilfeller av skatteunndragelse.

Håkan Nesser ble sommeren 2022 tiltalt for tre tilfeller av grov skatteunndragelse, ettersom han ikke hadde meldt inntekter fra et utenlandsregistrert selskap i perioden 2013 til 2015.

Nesser har tidligere sagt til TT at han anser tiltalen «ubegripelig» og at det handler om inntekter han hadde da han bodde i utlandet. Han sa samtidig at hans økonomisk-juridiske rådgivere hadde gjort «en feil».

Påtalemakten ba tingretten om å idømme Håkan Nesser 2,5 år i fengsel og 3 år i fengsel for rådgiveren. Alle ble altså frifunnet, da tingretten mente det ikke fantes bevis for at de tiltalte hadde handlet med forsett.

Krimsuksess

Håkan Nesser har hatt stor suksess med sine bøker om politibetjenten Van Veeteren, som er oversatt til mer enn tretti språk.

Nesser har dessuten blitt tildelt en rekke utmerkelser, blant annet Svenska Deckarakademiens pris for beste kriminalroman og nylig Rivertonklubbens ærespris.