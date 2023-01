På liv og død i Jokkmokk

ANMELDT: En svært lovende thrillerdebut, riktignok ikke fra noen forteller-fersking.

Ulf Kvensler ble kåret til fjorårets beste svenske krimdebutant for sin thriller Sarek. Men det er ikke som en drøyt femti år gammel krimdebutant Kvensler er blitt kjent i hjemlandet, men som mannen bak et par av de største svenske TV-suksessene i nyere tid. Først og fremst som idéutvikler, manusforfatter og til dels regissør for «Solsidan». Mange norske TV-seere har fulgt Alex og Anna, Fredde og Mickan i Saltsjöbaden. Til høsten går man løs på den åttende(!) sesongen.

Kvensler er også skaper og manusforfatter av «Vår tid er nu», en av tidenes største svenske dramasatsinger, med handling som spenner over fire tiår – og kretser rundt den borgerlige Stockholmsfamilien Löwander.

Vennegjeng på tur



Ulf Kvensler:

Sarek roman

Bonnier

460 sider

Oversatt av Bodil Engen

I likhet med «Solsidan» og «Vår tid er nu», handler også Sarek i bunn og grunn om relasjoner. Om forhold, tillit og svik. Det er også en av få fellesnevnere med Kvenslers TV-suksesser. Så la deg ei forlede. Dette er ikke en «Likte du Solsidan, vil du elske Sarek»-bok.

I Sarek møter vi paret Anna og Henrik, deres venninne gjennom en årrekke Milena, og hennes ferske venn Jacob. De tre førstnevnte har sin historikk og bagasje å bære, og nykomling Jacob sørger for at mye settes i bevegelse. Var det så klokt å ta ham med på denne vandringen?

Alle fire er relativt rutinerte turfolk. Men er de turvante nok til utfordringene som nå venter dem?

Ugjestmildt terreng

Kvensler har nemlig plassert de fire i noe av det mest ugjestmilde terrenget Norden har å by på. Be om Google Maps-veibeskrivelse til Sarek, og du får «Veibeskrivelser er ikke tilgjengelig» som tilbakemelding. Vi snakker om et område rett øst over grensen fra Fauske, inn i det vestlige Jokkmokk. Sarek er et nærmest uendelig landskap på rundt 2000 kvadratkilometer, med flere av Sveriges høyeste fjell og nærmere hundre isbreer.

Samer og rein, elg og en rekke rovdyr, har hatt tilhold her i uminnelige tider, og det er reinen som har laget de få stiene som er. For folk flest er dette et svært krevende terreng – ingen merkede stier, ingen turisthytter eller andre bekvemmeligheter.

Sømløse overganger

Denne thrilleren griper deg raskt, og holder deg der. Du bryr deg om folkene, og Kvensler kaster nok ingredienser opp i gryta underveis – slik at du aldri mister interessen. Forfatteren kan de dramaturgiske grepene.

Fortellergrepet i det meste av boka er vekslinger mellom de fires vandring og avhørsprotokollene i saken som etter hvert skal etterforskes. Noe mer om akkurat det, skal vi ei røpe her.

Den som nøster i historien, forblir kun et navn i avhørprotokollen: kriminalbetjent Anders Suhonen. Noe mer får vi ei vite om mannen som bidrar til å gjete oss lesere mot målet. Disse rent replikkdrevne avhørspassasjene glir sømløst inn i den løpende fortellingen, som i hovedsak er Annas jeg-fortelling, og fungerer som svært vellykkede vekslinger.

Helhetsinntrykket er at Ulf Kvensler skriver godt, noe selv ikke enkelte slitne klisjeer («nakkehårene reiste seg») rokker ved. Bodil Engens oversettelse er upåklagelig.

En svært lovende thrillerdebut, riktignok ikke fra en forteller-fersking. Sarek er allerede solgt til over 20 land. Det er til å forstå. Så får vi håpe på nytt gjensyn med Kvensler – ikke bare på skjermer, men også mellom permer.

VEBJØRN ROGNE