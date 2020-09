– Overrasket over saken

Dagens store bombe i bokbransjen overrasker Edmund Austigard i Forleggerforeningen.

Mange måtte gni seg i øynene da nyheten sprang i dag morges: Varsler 502 millioner i gebyrer til fem aktører i bokmarkedet

Det gjaldt også Edmund Austigard. I dag er han styreleder i Forleggerforeningen og representerer flere av de berørte forlagene i denne saken. Men Austigard var tidligere administrerende direktør i Bokbasen AS som nå er stridens kjerne.

– Er dette en konflikt?

– Det har jeg ikke ofret en tanke. Jeg har ikke vært der siden 2011 og har ikke innsyn i hvordan det blir tenkt og gjort lenger.

– Hvordan har dere snakket om dette i forleggerforeningen?

– Forleggerforeningen er ingen part i saken, men vi skal jo ta vare på medlemmene. Saken har aldri vært diskutert. Faktisk tror jeg den kom overraskende på de aller fleste, i alle fall kom den overraskende på oss. Mentor er absolutt ikke lukket for noen. Kanskje er det derfor folk er så overrasket over at dette er et problem? spør han.

Edmund Austigard bruker følgende bilde til å illustrer saken:

– Et retorisk spørsmål er: Hva er det som skiller dette fra Kelkoo? Og jeg skal ha en hotellseng i Stockholm om et års tid, går jeg inn på Kelkoo, får 100-120 tilbud og velger ut det som passer meg best. Så hva er forskjellen på er forskjellen på bokdatabasen og Kelkoo? Begge viser jo pris fram i tid?