Lansering av «Min vei til frihet»

Følg lanseringen av Laial Janet Ayoubs "Min vei til frihet", og paneldebatt med forfatter Sylo Taraku , varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam og forsker ved FAFO Jon Horgen Friberg fra kl. 17.30.

Laial Janet Ayoub flyktet med familien fra et krigsherjet Libanon til Norge som fireåring. Her fikk hun noen lykkelige barneår, før alt forandret seg. Hun ble utsatt for omsorgssvikt, og etter hvert uønsket sosial kontroll, vold og overgrep.

I boken Min vei til frihet (Res Publica) forteller hun sin historie for å hjelpe andre i en lignende situasjon. Boken handler om å finne seg selv mellom to kulturer, om å gjøre opprør mot undertrykkende normer og strukturer, og om å bli det forbildet for datteren sin som hun så gjerne selv skulle hatt da hun var ung. Slik kan boka også være til inspirasjon til for alle som ønsker å tro at forandring er mulig.

Hør den sterke historien og følg debatten mellom forfatter Laial Janet Ayoub, Rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter Sylo Taraku , varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam og forsker ved FAFO Jon Horgen Friberg.

