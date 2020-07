Oppskriften på suksess

– Det er helt surrealistisk, sier Trine Sandberg til nyheten om at Trines mat (Cappelen Damm) fra 2013 er den mest solgte sakprosaboken det siste tiåret.

– Det skulle bli med den ene boka, så aldri mer, forteller Trine Sandberg om Trines mat. Men så fløy boka ut av bokhandlerne som varmt hvetebrød.

Faktisk ble boken fra 2013 så populær at den er den mest solgte sakprosaboken det siste tiåret. Og oppskriften på suksessen hevder hun å være nettopp oppskriftene:

– Oppskriftene i boka er gode, og mange har fått et forhold til dem. Jeg får fremdeles daglige tilbakemelding fra lesere som bruker boka, og det er gøy at boka er like mye i bruk i dag, som den ble for sju år siden.

Men Trines mat var en uventet suksess for matblogeren, som har drevet «Trines matblogg» siden 2007:

– Jeg håpet den skulle selge bra, men jeg trodde aldri i verden at den skulle hevde seg sånn. Det tok jo av helt fra begynnelsen. Jeg husker spesielt godt dagen boken kom fra trykken. Da gikk jeg innom en bokhandel på vei hjem fra jobb, og der lå en stor bunke av boken min på et bord. Jeg så på mens mange, både kvinner og menn, kom målrettet inn og plukket med seg en bok. Det var surrealistisk!

– Aldri mer!

– Det var veldig spesielt at andre fikk et forhold til mine ting. Frem til da hadde jeg bare jobbet alene på hobbybasis, men gjennom arbeidet med forlag fikk jeg innspill fra andre, noe som var spennende. Det har gjort meg enda flinkere til å formidle oppskriftene mine i ettertid, forteller Sandberg.

Det er særlig én oppskrift som er spesielt populær i Trines mat, men den skulle egentlig ikke være med.

– Kanelsnurrene er populære. Jeg hadde jo egentlig bestemt meg for ikke å ha med kaker og sånn i boka, men i innspurten var jeg så sliten og lei. Jeg bestemte meg for å aldri mer skrive en kokebok, og la derfor inn et kakekapittel helt til slutt. Da ble kanelsnurrene, og mange andre gode kaker, med, ler Sandberg.

– Du helgarderte deg?

– Ja, det skulle bare bli med den ene boka, og så aldri mer.

Trines mat ble en velfylt kokebok, med nesten 150 oppskrifter. Men slitsomt var det.

– Jeg laget boka i 50 prosent permisjon fra jobben, og hadde bloggen på si. Det var med andre ord en ganske hektisk tid, og det ligger mange sene nattetimer bak den boka.

– Mye kjærlighet i lun bakst

– Jeg hadde aldri noen andre tanker enn at jeg skulle tilbake til jobben som jurist etter boken var ferdig. Det var et hobbyprosjekt. Men da boken kom, og ble såpass populær, tok jeg ut 100 prosent for resten av permisjonstiden, slik at jeg bare kunne kose meg med prosjektet.

Juristjobben er for lengst lagt på hylla, og nå fokuserer Sandberg all energien inn i «Trines matblogg» og kokebokprosjekter. I sistnevnte kategori holder hun derimot ikke på med noe nytt for tiden.

– Jeg ga ut Trines hverdagsmat i fjor, og den sitter enda i kroppen. Men jeg har flere skisser i hodet, og jeg har ikke gitt meg helt enda – selv om jeg nå fire ganger har sagt at jeg aldri skal lage kokebok igjen. Men jeg liker godt nettopp det å jobbe med andre, og ikke minst være med å designe boken.

Drømmeboka har hun derimot allerede skrevet.

– Drømmeboken var for meg Trines mat, for den inneholdt alt jeg savnet på den tiden. Alt fra hverdagsmat, romantiske middager og ukemenyer til frokosttips, barnemat og selvsagt baksten til slutt. Det var den boka jeg selv ville ha.

Coronapandemien, og ikke minst karantenetiden har ført til at flere nordmenn griper til forkledet og muligheten til å lage ordentlig, hjemmelaget mat. Sandberg merker pågangen på bloggen.

– Det er en stor pågang. Det er rundt 50 og 100 prosent økning i søkstall og henvendelser, selv om det gikk litt ned etter folk kom tilbake i jobb. Det er tydelig at mange har brukt hjemmetiden til å være med familien, lage mat og kose seg med det. Det er jo veldig hyggelig, når det først ble sånn det ble. Mange finner endelig tid til å lage mat, og da mat de kanskje ikke har laget før.

Og det er særlig en oppskrift hun vil anbefale i disse dager:

– Kanelsnurrer. Det ligger mye kjærlighet i lun gjærbakst.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen for BOK365 og bygger på faktisk salg i bokhandel f.o.m. 2010 til 2020.

Topp 100 sakprosa – 2010-2019

