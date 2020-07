Lyrikklista – juni: Trygve er tilbake

Lyrisk: Trygve Skaug er tilbake på toppen av lyrikklista. Ikke mindre enn tredobbelt Cappelen Damm i tet, mens fjerdemann, Terje Dragseth er på g.

Lyrikklista for juni byr ikke på de store overraskelsene. I mai var det første gang på over ett år at Trygve Skaug ikke toppet, men i juni er han tilbake der han er vant.

Gledelig er det også å finne ytterligere en debutant på lista i tillegg til Alexander Fallo. På niende plass befinner Runa Borch Skolseg (f.1988) seg med den ferske samlingen Bois. I Dag og Tid skriver kritiker Sindre Ekrheim: – Bois er ei tett og konsekvent diktbok, med eit energisk språkleg trykk, som freistar å manøvrere i ei verd av kjønn og vald, av tilbakefall og forsøk på å gi opp. […] Skolsegs stramme debutantdikt er på same tid råe, ømme, enkle og sofistikerte. Dei loddar djupner og overflater i språket idet dikta freistar å finne ut kor grensa mellom vald og kjærleik går i kulturen vår.

Vi gleder oss videre over å finne Terje Dragseth inne på lista. Samlingen Alt jeg er redd for kom først i midten av måneden og vil dermed kunne klatre langt høyere. Fædrelandsvennen var den første til å anmelde og avisa karakteriserer samlingen som intet mindre enn et mesterverk. Terningkast seks. Alt jeg er redd for markerer dessuten Terje Dragseths førtiårs-jubileum som lyriker.

Boklista for lyrikk – Uke 23 – 26 – 2020

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (4) 2 Yahya Hassan Yahya Hassan/P. Carmona-Alvarez Cappelen Damm 2014 (1) 3 Du fucker med hjertet mitt nå Alexander Fallo Cappelen Damm 2020 (2) 4 Yahya Hassan 2 Yahya Hassan Armada 2020 (3) 5 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (inn på ny) 6 Melanin hvitere enn blekemiddel Sumaya Jirde Ali Aschehoug 2018 (inn på ny) 7 Liljevilje Helge Torvund Aschehoug 2020 (5) 8 RUMIfesten Rumi Dreyers forlag 2020 (11) 9 Bois Runa Borch Skolseg Kolon 2020 Ny 10 Medborgar Claudia Rankine Samlaget 2018 Ny 10 Samla dikt Helge Stangnes Nordkalott-forlaget 2015 (inn på ny) 12 Det er den draumen Olav H. Hauge Samlaget 2019 (6) 13 Alt jeg er redd for Terje Dragseth Cappelen Damm 2020 Ny 14 Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt Ingvild Lothe Kolon 2016 (inn på ny) 15 Vi skal møtes når dette er over Hans-Olav Mørk Verbum 2020 Ny