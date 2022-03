Oppfordrer til Ukraina-støtte

Aschehoug oppfordrer forlags-Norge til å gi støtte til det krigsherjede landet.

Russlands meningsløse angrep på nabolandet Ukraina har rystet de fleste nordmenn, også forlags-Norge. På Sehesteds plass kunne man i går registrere et Aschehoug kledd i ukrainske farger, og det samme synet møter de som logger seg inn på 150 årsjubilantens nettsider. Nå håper Aschehoug å få med andre forlag til å støtte arbeidet mange gode krefter utfører i svært krevende tider for Ukraina.

Grovt brudd på folkeretten

Forlegger og konsernsjef Mads Nygaard la i går ut følgene tekst på Facebook: «For første gang siden andre verdenskrig raser en fullskala krig i Europa. Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 har utviklet seg til en russisk invasjon av hele Ukraina, et fritt selvstendig demokrati. Det er en humanitær katastrofe som utspiller seg på vårt kontinent. Så langt har over to millioner mennesker flyktet ut av Ukraina. Hvor mange som er fordrevet vet ingen. Angrepet er et grovt brudd på folkeretten og kan ikke forsvares.»

Bærer konsekvensene

Nygaard løfter frem den heroiske innsatsen Røde Kors gjør under særdeles vanskelige arbeidsforhold:

«Midt i kampene gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe, og gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen. Når krigen bringes inn til byer og de lokale nabolag blir frontlinjer, er det sivile, barn og eldre som bærer de største konsekvensene. Etter flere dager i tilfluktsrom, mangler de mat, vann og livsnødvendige medisiner. Aschehoug støtter arbeidet med litt penger og oppfordrer alle andre forlag til å bidra.»

Massiv deling

Forlaget håper at den massive delingen de nå ser på sosiale medier vil gi resultater:

– Det er viktig at vi nå gjør det vi kan for å understøtte både arbeidet inne i Ukraina, øke kunnskapen om konflikten gjennom utgivelser og støtter flyktninger, mange av dem barn, som kommer til Norge, sier Malin Stensønes, direktør for samfunnskontakt og konsernkommunikasjon i Aschehoug.