Jenssen: «Omtrentlig og villedende»

Tom Harald Jenssen slår tilbake mot forfatter-septetten: «Noen få ønsker seg hele kaka», skriver Cappelen Damm-sjefen.

Sist uke gikk sju av våre mest profilerte forfattere – Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland – ut i en VG-kronikk, med kritikk av hvordan storforlagene utøver sitt eierskap i strømmegigantene Storytel og Fabel, og en rettighetskonflikt med sistnevntes eier Lydbokforlaget – som igjen er eiet av Gyldendal og Aschehoug,

«Har ikke leveringsplikt»

Nå slår Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen tilbake i samme avis. Han beskriver forfatternes kronikk som «omtrentlig og villedende»:

«Skaffe- og leveringsplikten gjelder for medlemmer av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Et forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen – for eksempel Vigmostad & Bjørke og Strawberry – har ikke leveringsplikt, og tilsvarende har en bokhandler heller ikke skaffeplikt for bøker fra disse forlagene.», skriver Tom Harald Jenssen, og understreker at det er Lydbokforlaget forfatterne har en konflikt med, og at de sju har gitt ut bøker hos Aschehoug, Oktober og Gyldendal: «Saken er dermed Cappelen Damm uvedkommende til tross for at mye av forfatternes skyts er rettet mot oss.»

Likevel er Cappelen Damm involvert i denne historien som 50 prosent eier av Storytel AS, som i dag tilbyr lydbøker fra mer enn 50 norske forlag – deriblant Storytel. De sju nevnte forfatterne og EBOKpluss-sjef Lene Røren, kritiserer strømmetjenestenes eiere for å holde sine egne forfattere i sine respektive strømmetjenester, og å nekte leveranser til strømme-konkurrentene.

«Vil samarbeide med alle»

Tom Harald Jenssen mener det er en viktig jobb å finne bærekraftige modeller på dette området:

«Om noen år vil kanskje 50 prosent av forlagenes inntekter fra allmenn-markedet komme fra strømming. Mange utgivelser vil ha strømming som hovedkanal, og da må vi ha avregningsmodeller som ikke ser strømming som en marginalinntekt», skriver han i dagens VG-innlegg.

Cappelen Damm-sjefen understreker at i bokhandel får debutantforfatteren sin royalty uavhengig av hvor mye bestselgerforfatteren selger, men at man i strømmetjenestene har en fast kake som skal fordeles: debutantens ene lytting blir mindre verdt jo flere ganger bestselgeren lyttes til.

Jenssen mener at kronikkforfatterne og Lene Røren i Ebok tar fullstendig feil når de hevder at Cappelen Damm ikke vil levere innhold til utfordreren Ebok Pluss: «Cappelen Damm vil samarbeide med alle som vil bygge ut strømmetilbudet av lydbøker», skriver Jenssen.

Han hevder at Ebok har avslått forhandlinger som bygger på garantibeløp i bunnen, noe som vil sikre en bærekraftig modell. «Eboks abonnementsbase er lav, abonnementsprisen er lav og kaka er dermed meget beskjeden», skriver Jenssen.

Kvalitet, mangfold og bredde

Mange har bekymret seg over at strømmeinntektene i hovedsak går til et fåtall høyprofilerte forfattere. Tom Harald Jenssen avslutter med noe som kanskje kan oppfattes som et lite spark på leggen til den bestselgende septetten:

«Etter lange og svært krevende forhandlinger har Cappelen Damm signert en avtale med strømmetjenesten Fabel. Avtalen vil være med på å sikre forlagets forfattere et rettmessig inntektsgrunnlag og vil gi forleggeriet i Cappelen Damm bærekraftige betingelser for videre utvikling av kvalitet, mangfold og bredde.

Kvalitet, mangfold og bredde kommer ikke gratis og bredde gjør faktisk kaka større.»