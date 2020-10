Læremiddel-Oscar til Christiansen

Forfatter og spansklærer Ane Christiansen tildelt den prestisjetunge BELMA-prisen i gull for læreboka Pasos, spansk nivå II for den videregående skolen. Prisen skulle egentlig deles ut under årets Frankfurt-bokmesse, men det var heller redaktør Kai Swensen i Aschehoug Undervisning som på vegne av BELMA-juryen delte ut gull-prisen til Ane Christiansen for spanskkurset Pasos.

Gjev pris

Best European Learning Materials Awards (BELMA) er den viktigste europeiske læremiddelprisen. Den deles ut hvert år av en fagkomité som består av fagfolk fra hele Europa. I år var det Pasos som nådde helt til topps.

– Pasos er skrevet til Fagfornyelsen, og jeg har gjort noen helt nye grep for å styrke språklæringen for elevene. Det er utrolig inspirerende for oss at det har blitt lagt merke til i Europa, sier prisvinner Ane Christiansen.

– Jeg har skrevet Pasos til elevene mine. Unge mennesker som velger å lære et nytt språk, trenger og fortjener den aller beste hjelpen de kan få på veien, fortsetter hun.

– Pasos er på alle måter en personlig bok. Den er skrevet med en enorm kjærlighet til det spanske språket og den spansktalende verdenens folk, natur og kultur, tilføyer prisvinneren til slutt.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det at «Pasos er godt strukturert metodisk med en trinn for trinn-oppbygning som hjelper elevene systematisk med å bygge ordforråd og gode språkstrukturer. Bruk av fargekoder og rik illustrering hjelper elevene å beherske både muntlige og skriftlige ferdigheter. De oppfordres til aktiv kunnskapsinnhenting, blant annet ved å søke svar på nett, noe som forsterker innlæringen av ordforråd og språkstrukturer de allerede har lært.»