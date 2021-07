LYRISK: Ikke for å skremme deg med høsten, men «Oktobersong - Dikt 1996 - 2021» er tittelen på den seneste samlingen fra Øystein Hauge.

Som tittelen tilsier inneholder boka et utvalg av de mest populære diktene fra Hauges tidligere utgivelser, men her er også mye nyskrevet. Vi må hele ti år tilbake for å finne forrige gang Hauge gav ut en diktsamling, Predikanten (Tiden).

Oktobersong er et skattkammer på over 400 sider. Her finner du varierende og fargerike riss av øyeblikk og stemninger, minnebilder, refleksjoner og aforismer. Samlinga suste rett inn på lyrikklista for juni, der vil den ganske sikkert forbli i lang tid framover.

Den hjertevarme og engasjerte Øystein Hauge er en versemaker som treffer nerve og følelse hos et bredt publikum, ikke vanskelig å forstå at han er både populær og folkekjær.

Er det noe å utsette på boka, så er det at forlaget Borken verken har sett seg råd – eller tid til å spandere en indeksering av diktene. Ikke en innholdsfortegnelse, og ikke et register over hvor diktene er hentet fra. Dette er å håpe at vil bli rettet opp i god tid før neste opplag. Det hjelper lite i å brette eselører på minst halvparten av sidene i boka.

Fra samlingen henter vi til sommerdagen en aforisme og ett dikt:

No hastar det

No hastar det. No hastar det meir enn nokon

gong. Med å ta det heilt med ro.

Bade om kvelden

Han legg på sym frå brygga og det er like før

sola tippar ned under åskammen i vest. Alt er så

mykje klarare idet sola glar. Heilt i byrjinga berre

som eit raudleg skin. Men så blir alt så mykje

tydligare.

Og så har du dei små, blanke rullane du i vatnet

lagar med hendene dine. Og at kveldsskodda

snart legg seg over også desse.

Øystein Hauge, Oktobersong – Dikt 1996-2021 (Borken, 2021)