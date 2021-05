— Hva tenker du selv var bakgrunnen for at nettopp du fikk gjendiktningsoppdraget?

— Forlaget Oktober tok kontakt med meg på senhøsten i fjor, noen uker etter at det ble kjent at Louise Glück hadde vunnet Nobelprisen i litteratur for 2020. Hvorfor Oktober valgte å spørre akkurat meg om å gjendikte The Wild Iris, må du nesten spørre forlaget om, men en viss erfaring som oversetter og gjendikter har jeg, vel å merke fra norsk til engelsk. Jeg har oversatt de fire bøkene i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett, hans bok om Edvard Munch, Så mye lengsel på så liten flate, og nå nylig, Per Pettersons roman Menn i min situasjon, for det britiske forlaget Harvill Secker. Jeg har også gjendiktet utvalgte dikt av blant andre Steinar Opstad, Pedro Carmona–Alvarez, Per Jonassen, Anne Helene Guddal, Sonja Nyegaard, Thomas Marco Blatt, Yngve Pedersen og Karoline Brændjord for Kolon forlag. Men Vill iris er min første gjendiktning fra engelsk til norsk, eller fra farsmålet til morsmålet, om jeg kan si det sånn, noe som for meg har vært en ny og krevende, men også svært givende erfaring.

— Var det skummelt å gi seg i kast med en lyrisk Nobelprisvinner?

— Da forespørselen fra Oktober kom, hadde jeg bare lest én av Glücks hittil tretten diktsamlinger, nemlig Averno, og dét på norsk, i Per Pettersons bevegende gjendiktning fra 2017. Men etter bare noen få strofer av titteldiktet i The Wild Iris visste jeg at jeg ikke kunne si nei til dette. Selvfølgelig inngir det en viss ærefrykt å skulle gjendikte en nobelprisvinner. Og det hendte underveis, når enkeltdikt viste seg vrange, at jeg tenkte, dette går ikke. Men etter hvert opplevde jeg at jeg fant en vei inn i Glücks forestillingsverden og en norsk stemme som kunne bære vekten av diktene hennes.

— Har du måttet ta direkte kontakt med Louise Glück?