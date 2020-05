Øker boksalget under corona-krisen

ARK økte boksalget med 23 prosent i april – og Gyldendal opplever en gedigen digital opptur.

Krisetid? Det skulle man slett ikke tro på tallene Gyldendal nå kan presentere. Corona-pandemien setter riktignok sine spor på Gyldendalhuset, hvor kun en håndfull av de 400 ansatte er å finne i etasjene i Sverre Fehns praktprosjekt. Alle skal jobbe hjemmefra, og med Erna Solbergs fortsatte restriksjonene for de som arbeider i Oslo og benytter kollektivtrafikk vil det vare litt til. Og: ja, pandemien gir en solid digital dreining også hos Gyldendal. Men det smått utrolige er at også konsernets totalregnestykke går ut i pluss så langt i corona-perioden. Det er mange piler som peker oppover: digitale læremidler, høyere utdanning, yrkestjenester og allmennbokmarkedet. Bokhandelkjeden ARK øker både på nett og i fysisk bokhandel.

25-gangeren

I perioden hvor landet har vært delvis nedstengt, har Gyldendal åpnet Salaby og smartbøker for gratis tilgang til alle barnehager og skoler:

– Salaby barnehage har hatt opp til 25 ganger så stor bruk i denne perioden. For de laveste klassetrinnene, hvor vi allerede har mange brukere, har vi hatt opp mot seksgangeren av normal trafikk. Det er blitt løst 2 millioner matematikkoppgaver om dagen på våre digitale læremidler, forteller konsernsjef John Tørres Thuv i Gyldendal til BOK365. Han tror at digital-bruken kan ha løftet seg opp på et varig høyere nivå.

– Vi har over flere år jobbet målrettet og investert betydelig for å møte digitaliseringen og det drar vi nytte av nå, utdyper Thuv.

Allmenbok-pluss

At ARKs netthandel øker i disse corona-ukene kommer neppe som noe sjokk på bransjefolk. Her kan man glede seg over en tredoblet omsetning. At de også øker i fysisk butikk er atskillig mer overraskende:

– Til tross for kraftig nedgang i trafikken på kjøpesenter og i bysentrum, har de fysiske ARK-butikkene hatt organisk vekst i denne perioden. Jeg tror det har vært viktig for mange at vi har holdt åpent. Folk ser ut til å ha tatt turen innom dagligvarebutikken, apoteket, vinmonopolet og bokhandelen for å dekke sine behov, sier Thuv.

Veksten kommer både fra bøker og andre produkter innenfor kunnskap, underholdning og hjemmeaktiviteter. Thuv avviser at det kun er puslespill og brettspill som berger ARK-tallene:

– ARK har hatt en økning i allmennboksalget på 23 prosent i april, når de summerer alle kanaler. Så er det viktig å melde at dette også gir økte innkjøp til norske forlag.

Etterspør nye romaner

– Noen interessante salgstrender i corona-ukene?

– Barnebøkene har fått et solid oppsving, også lydbøker for de yngste har bidratt til aktivitet i hjemmene. En del sakprosasjangere som hobby, fritid og håndarbeid har hatt høy vekst. Krim-salget var svakere enn vanlig til påsken som aldri ble noen skikkelig påske i år. Salget av ny skjønnlitteratur har forøvrig vært veldig godt, mens det har vært mindre salg av backlist. Det er tydelig at leserne har vært bevist hva de vil ha og kjøpt bøker de virkelig har lyst til å lese. Derfor er det viktig at bransjen holder hjulene i gang og fortsetter å lansere nye bøker, at ikke for mange utgivelser blir utsatt, sier John Tørres Thuv.

Annerledes-tider gir også rom for helt nye innfallsvinkler. Tidligere denne uka lanserte Gyldendal Norges første Instagrambok DBMO (Det blir mellom oss) av Alexander Kielland Krag, en bok vi tidligere har omtalt her på BOK365 og som nylig fikk terningkast 5 av vår anmelder Vidar Kvalshaug.

40 prosent digitalt

Solide plusstall opplever Gyldendal-konsernet også innen høyere utdanning. Med den økte etterspørselen etter digitale fagbøker fra studenter de siste par månedene, har man allerede passerte hele fjorårsomsetningen – riktignok et temmelig beskjedent 2019-nivå akkurat på dette utgivelsesområdet. Digitaltjenester for yrkesutøvere, som Rettsdata og Qudos innen helse, opplever også en høy vekst ifølge konsernets rapporter.

I sum kan Gyldendal-konsernet glede seg over en tosifret prosentuell inntektsvekst så langt i år. De digitale inntektene utgjør hele 40 prosent av denne omsetningen.

Varige endringer

– Hvordan har det fungert med all hjemmejobbingen i Gyldendal?

– Forbausende godt. Det vil nok endre måten vi jobber på for alltid – det kommer til å bli mindre reising og nye måter å samarbeide på, med digitale verktøy – i team og med Teams. Jeg er både imponert og stolt over gyldendølene og jobben som er gjort gjennom de siste ukene. Det er blitt produsert, levert og solgt, og det virker som om kunder, brukere og lesere er strålende fornøyde.

– Så nå er det bare å selge bygget?

– Hehe. Nei, vi gleder oss veldig til å møtes på Gyldendalhuset igjen.