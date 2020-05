Ny sakprosa-liste: Hessen i topp

Dag O. Hessen og «Verden på vippepunktet» topper vår nye månedslite for sakprosa.

Det har vært etterlyst lenge: en egen bestselgerliste for utgivelser vi forbinder med tradisjonell sakprosa – altså uten de såkalte «gjøre-bøkene». Nå er den her. Og det er Dag O. Hessen og hans Verden på vippepunktet (Res Publica) som topper vår aller første spesialsydde sakprosa-liste, foran Nina F. Grünfelds Frida – min ukjente farmors krig (Aschehoug). På tredjeplass følger Kjell Aukrusts verden (Cappelen Damm), redigert av Anders Heger.

– Vil øke oppmerksomheten

Den månedlige listen over norsk sakprosa er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og BOK365, med sikte på å løfte frem norsk sakprosa.

– NFFO har som en av sine hovedoppgaver å bidra til å fremme norsk sakprosa. BOK365 er stedet hvor hele norsk bokbransje samles, og vi synes det er særlig interessant at mange bokhandlere forholder seg til nettstedet og bladet Bok & samfunn som en viktige informasjonskilder. Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil øke oppmerksomheten rundt, og salget av, sakprosa på norsk, sier generalsekretær Arne Vestbø i NFFO.

– Et av tiltakene er at hva vi tradisjonelt har kategorisert som sakprosaen får sin en egen bestselgerliste. Hvorfor er det viktig å få skilt ut denne som en egen liste?

– Det norske bokmarkedet er delt inn i ulike bokgrupper, der bokgruppe 3 «sakprosa» er den desidert mest omfattende, med tusenvis av nye titler som utgis hvert år. Størrelsen gjør at bøker som i praksis tilhører ulike kretsløp skygger for hverandre, og det er særlig den såkalte narrative sakprosaen som blir usynliggjort, sier Vestbø.

– Holder høyt nivå

– Sakprosaen har alltid hatt oppmerksomhet i Bok & samfunn og på BOK365, men dette blir et stadig mer interessant område å følge. Den narrative sakprosaen har beveget seg med sjumilssteg både nasjonalt og internasjonalt. Flere norske sakprosa-utgivelser holder høyt nivå, og stadig flere norske forfattere er blitt ettertraktet eksportvare, sier ansvarlig redaktør Vebjørn Rogne.



– Hvorfor inviterer dere nå til å splitte opp bestselgerlistene?

– Det har vært flagget et ønske fra flere hold å skille ut den tradisjonelle norske sakprosaen i en egen liste. I lengre perioder kan såkalte gjøre-bøker og oversatte sakprosautgivelser legge beslag på temmelig mange plasser på den ukentlige generell-Boklista. Ikke et vondt ord om strikkebølge, fargeleggingsbølge eller andre aktiviteter, men: konsekvensen blir gjerne at kategorier som biografier, historie, samfunn og debatt, forsvinner litt. Det er synd, ettersom det utgis så mye bra. Disse bøkene fortjener å bli løftet mer fram, så det ønsker vi å bidra til, sier Vebjørn Rogne.

Boklista fortsetter

Sakprosa-listen BOK365 vil presentere hver måned, er altså originalt norske utgivelser uten såkalte «gjørebøker» – det vil si uten kokebøker, håndarbeid, quiz og lek, hobby og fritid, reiseguider og andre håndbøker. Listen er basert på tall fra Bokhandlerforeningen over faktisk salg av nyere sakprosa (utgitt 2019-2020) i bokhandel.

For de av våre lesere som mener «gjørebøkene» nå blir diskriminert, kan vi forsikre at disse er hjertelig tilstede på Bokhandlerforeningens ukentlige «Boklista» – som vi selvsagt vil fortsette å publisere hver fredag.

Ser vi på salget av «gjørebøker» i april, topper Marit O. Bromarks Påskequiz 2020 (Cappelen Damm), foran Hanne Andreassen Hjelmås og Torunn Steinslands Klompelompe – strikk til små og store anledninger (J.M. Stenersens forlag) og Einar Tørnquists TørnQuiz Vol. 2 (Scienta forlag).

Sakprosa-toppen – April – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Dag O. Hessen Verden på vippepunktet Res Publica 2 Nina F. Grünfeld Frida - min ukjente farmors krig Aschehoug 3 Kjell Aukrust og Anders Heger Kjell Aukrusts verden Cappelen Damm 4 Ragnhild Holmås Men du ser ikke syk ut Cappelen Damm 5 Tegnehanne Slik blir du et bedre menneske Kagge 6 Alf R. Jacobsen 9. april - time for time Vega 7 Erik Martiniussen Krigen mot bakteriene Press 8 Lilli Bendriss og Camillo Løken Du er klarsynt Kagge 9 Ola Karlsen Den norske nazieliten Gyldendal 10 Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl Jenteboka Aschehoug 11 Hedvig Montgomery Ungdomsårene Pilar 12 Nils Henrik Smith 11 meter - straffesparkets historie Kagge 13 Ina Strøm En japansk vår Cappelen Damm 14 Tommie Wilhelmsen Tommie Wilhelmsen Arvinius+Orfeus 15 Sara Lossius Litt lykkeligere Cappelen Damm