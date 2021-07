Her legges det opp til en frikveld, skjønner jeg. Som poet betyr det en kveld med paradoksale parabler, selvutslettende slutninger, poetiske overfundigheter, hjelpeløse verb og skråklatring i overhengende metaforer. Noen nedstemte traklerier hører også med. Det er ingen tvil: Jeg inviterer Torgeir Schjerven.

– Ditt beste ferieminne?

På midten av 1990-tallet la familien ut på en dannelsesreise fra Salford ved Manchester hvor jeg har en nedbombet familiegrav, og i retning Stonehenge med tog gjennom Wales. Vi gikk av toget, nærmest på måfå, i en liten, og for oss ukjent, by, som heter Tenby. Der møtte vi havet med et tidevannsspenn på ti meter, små puber og et gammelt engelsk hotell. Tenby er Storbritannias svar på Key West, og for å si det med Bob Dylan. «If you lost your mind, you will find it there.” Vi ble der er ei uke.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Den buketten gir jeg til Heidi Marie Kriznik, Forfatterforeningens leder som har vært gjennom en tøff tid med hissige diskusjoner og langdryge forhandlinger. Jeg ønsker henne og resten av staben en riktig god og avslappende sommer.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Sørget for en god pensjonsavtale for landets kunstnere og forfattere.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Poesien er den nye oljen.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Dere har ikke spurt om hvorfor jeg skriver dikt, og da kan jeg heller ikke svare at det er for at jeg vil frigjøre ordene fra handlingsforløp, dramaturgi, filosofiske fundamenter, innestengte setninger og kloke formaninger. I poesien får ordene være seg selv med sin egen tyngde og mangetydighet. Ordene må få løpe fritt, for som det heter i en gammel bok: I begynnelsen var rytmen…