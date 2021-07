BARNEBOKPROFIL: Alexander Sandtorv sier "Ekkelt" er hans beste bok - og han er fornøyd med å få lov å være så ekkel som overhodet mulig i den.

Kjemiker og forfatter Alexander Sandtorv har tidligere utgitt flere bøker om kjemi for unge lesere. Denne våren er han aktuell med en skikkelig ekkle, faktisk motbydelig, bok.

Forfatter: Alexander Sandtorv

Aktuell med: Ekkelt (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Fordi det er noe både barna og jeg bryr oss om, og fordi jeg får lov å være fullstendig, skammelig motbydelig, som er sjeldent jeg får lov til i mitt voksne forfatterliv. Så har jeg en snikpropaganda om å vekke både leselyst og nysgjerrighet med temaet. Jeg anser denne boken som en av mine beste så langt. Den har overskrifter som «Sigurd blir gulpet i munnen». Det kan ikke bli bedre!

– Tre barnebok-favoritter:

– Mio min Mio av Astrid Lindgren, Heksene av Roald Dahl (gjorde meg livredd for hekser i mange år) og Hobbiten av J. R. R. Tolkien.

– Hvordan jobber du?

– Akkurat denne boken var faktisk veldig vanskelig å skrive, selv om den er veldig lett å forklare, på overordnet nivå. Jeg mistet litt telling, men jeg tror vi begynte å nærmere oss 10 revisjoner. Her jobbet jeg tett med super-redaktør Cecilie, og jeg tror mye av den jobben handlet om tre ting. En: Å virkelig spisse teksten så den for barneleseren, to: rydde i de ulike ideene sånn at de harmonerte og tre: få meg til å skrive eklere. I hver revisjon var kommentaren: SKRIV EKLERE.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Det er Linn Isabel Eielsen som har illustrert, og hun har gjort en fantastisk jobb med å matche den ekle teksten med like motbydelige illustrasjoner. En av favorittene mine er en illustrasjon av Dronning Martha som promper ut Kong Harald. Den illustrasjonen er konge (høhø). En annen illustrasjon som er episk, viser en rumpe som spruter diare utover alt.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Det er Mio min Mio, selvsagt. Den endret livet mitt. Jeg må ha vært 7 eller 8 år gammel. For det første var jeg helt knesatt av at en bok kunne være så spennende, så skummel, så rørende, og for det andre var jeg sikker på at hun damen som stod på omslaget, Astrid Lindgren, egentlig var en magisk heks som kunne gjøre så mye med ord. Så da måtte jeg jo lese mer, da. Og begynne å skrive selv, for å se om jeg kunne trylle også.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Pippi, kontroversiell og aktuell, som hun alltid er. Jeg føler hun er litt slitsom, men at vi kan være venner.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Matilda. Jeg føler jeg ER Matilda.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Når jeg skriver barnebøker, skriver jeg egentlig for meg selv da jeg var barn. Og da tror jeg innlevelse, humor og fantasi er viktig. De bøkene jeg likte best som barn, var de som inspirerte meg, så jeg tror det er viktig at en god barnebok får leseren til å ville fortelle om det de har lest. Jeg har fått fotobevis for at redaktørens barn holdt på å falle av stolen da hun leste manuset for dem, og det er et godt tegn.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Hvorfor velge? Begge deler! Helst samtidig.