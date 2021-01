Trump-biograf Michael d'Antonio mener angrepet på den amerikanske kongressen var akkurat det Trump ønsket skulle skje. Nå forventer han mer trøbbel.

– Jeg tror dette er nøyaktig det han håpet på. Jeg tror han er veldig fornøyd nå, sier Michael d’Antonio til VG.

Han utga i 2015 en bok om Donald Trumps liv og vei til makten. Boken ble i 2016 utgitt i Norge, med tittelen Sannheten om Trump (Gyldendal). Nå forteller d’Antonio at han ikke er sjokkert over scenen som utspilte seg i den amerikanske hovedstaden i går kveld:

– Trump har kommunisert dette i mange år på så mange ulike måter, men ingen har hørt på ham. Han har ikke uttrykt noe sorg over det som har skjedd eller noe anger, sier forfatteren til VG.

– Det er en sekt

I arbeidet med biografien Sannheten om Trump har d’Antonio blant annet intervjuet både Trump og hans nærmeste familie – så vel som flere som står nærme presidenten. d’Antonio hevder i boken at Trumps selvbilde går ut på at han er et menneske som fortjener en plass i sentrum, og at hans maktbehov er umettelig.

d’Antonio mener Trump har klart å bygge opp en sekt, hvor han lenge har arbeidet for å manipulere velgerne sine:

– De som var med på å angripe Capitol, var folk som tror på alt som Trump sier til dem. De tror på at hele samfunnet driver en stor konspirasjon mot dem, sier han, og tilføyer:

– Det er desperate folk, og det de gjorde i dag ser de på som den eneste løsningen. De er som en sekt hvor Trump er Gud, sier forfatteren.

Forventer mer trøbbel

Nå tror Trump-biografen at bråket er langt fra over:

– Jeg tror vi kan forvente oss mer trøbbel i morgen. Det er en ekstremt anspent situasjon.

d’Antonio tror også 6. januar vil stå som en historisk dag for amerikanere:

– Dette er nok en hendelse som vil hjemsøke amerikanere og amerikansk politikk for alltid.