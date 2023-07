Northern Stories styrker laget

Mira Mack Omdahl er ansatt som ny agent hos Northern Stories.

Agenturet Northern Stories utvider staben: Daglig leder/gründer Astrid Dalaker og Agent Olivia Lasky får nå med seg Mira Mack Omdahl på laget som ny agent. Mack Omdahl kommer fra stillingen som manusredaktør i Aschehoug barn og ungdom.

– Det er et privilegium å få være med på å løfte norsk litteratur internasjonalt, i et så spennende agentur som Northern Stories. Jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige kolleger og alle agenturets forfattere, sier Mira Mack Omdahl.

Mack Omdahl har en Master i litteraturformidling fra Universitetet i Oslo, og en Bachelor i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU i Trondheim. Hun har også bransjeerfaring fra bokhandel, har jobbet som praktikant i forlag, samt som konsulent og språkvasker. Under studietiden var hun PR-ansvarlig for Studentersamfunnet i Trondheim.

– Mira overbeviste oss med sin kompetanse og sitt engasjement, og sitt ønske om å bli med å utvikle agenturet videre i årene som kommer. Vi er sikre på at hun vil utgjøre et verdifullt bidrag for våre forfattere og manusforfattere, sier Astrid Dalaker, og legger til: – Northern Stories har hatt en meget god utvikling de siste årene, og doblet omsetningen sist år. Denne utviklingen fortsetter også i år, og vi trenger derfor flere ansatte. Nøkkelen til de gode resultatene er at vi utvikler forfatterskap over tid og på tvers av utgivelsesplattformer, sier Dalaker.

Mira Mack Omdahl begynner i jobben 15. august.

