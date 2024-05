Norsk Litteraturfestival er i gang

– Det er rekordhøyt billettsalg, sier markedsansvarlig i Norsk litteraturfestival, Parisa Vaziri.

– Vi er veldig stolte av årets program, og det ser ut til at publikum deler vår begeistring. Det er rekordhøyt billettsalg. Vi gleder oss til herlige festivaldager i sol (eller regn!), sier markedsansvarlig i Norsk litteraturfestival, Parisa Vaziri.

I kveld åpner Norsk Litteraturfestival 2024 og programmet for barn og unge er allerede i gang. Blant hovednavnene er Louise Kennedy (IE), Mariana Enriquez (AR), Maria Navarro Skaranger, Oliver Lovrenski, Caspar Eric (DK), Adania Shibli (PS), Kjell Westö (FI), Sayaka Murata (JP), Ann Helén Laestadius (SE), Diamant Salihu (SE), Lars Mytting, Constance Debré (FR), Amina Elmi (DK), Sumaya Jirde Ali, Yan Lianke (CN), Joshua Cohen (US), Helene Uri, Peter Frankopan (UK) og Elizabeth Strout (US).

Årets utgave av Norsk Litteraturfestival utforsker litteraturens grenser og den grenseoverskridende litteraturen. I programserien DEBATTEN vil Håkon Haugsbø stille i samtale med sjefredaktør i Charlie Hebdo, Gérard Biard, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og ytringsfrihetsekspertene Anine Kierulf og Kjetil Ansgar Jakobsen, for å diskutere «Hvor går grensen for ytringsfrihet?» er spørsmålet Håkon Haugsbø stiller sjefredaktør i Charlie Hebdo, Gérard Biard, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og ytringsfrihetsekspertene Anine Kierulf og Kjetil Ansgar Jakobsen. Andre temaer som vil bli diskutert i programserien er «Hvor går grensen for avviklingen av velferdssamfunnet?» «Hvor går grensen for hvor mye kriminalitet samfunnet kan håndtere?» og «Hvor går grensen for utnyttelse av naturen?»

Lanserer leselyststrategien

Onsdag 29. mai lanserer regjeringen sin lenge bebudede nasjonale leselyststrategi på Norsk Litteraturfestival. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun presenterer lesestrategien nasjonalt, mens festivalen presenterer Boklek og hvorfor leseresultatene på Lillehammer har bedret seg de senere årene og ligger over landet for øvrig.

– Lesing kan være spennende og meningsfylt, og det gjør at vi vokser og blir mer forståelsesfulle. Men lesing er også veldig viktig for det meste i livet – på skolen, på arbeidsplassen og på fritiden. Det gir oss muligheten til å delta i samfunnet og i demokratiet vårt. Derfor er det så viktig for oss å snu trenden med lavere leselyst og dårligere leseferdigheter blant barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Kunnskapsministeren fortsetter:

– Lesing er rett og slett avgjørende for ungene våre. Leser vi godt, lærer vi mer. Skal flere bli glade i å lese og flinke til å lese, kan vi ikke jobbe hver for oss. Det er noe vi må jobbe med i barnehagene, i skolen, i hjemmene, i kulturtilbudet og i samfunnet ellers. Derfor legger vi frem denne strategien sammen.