Norsk håndverk på tiårstoppen

Lars Myttings «Hel ved» er den mest solgte norske sakprosa boken det siste tiåret. – Det er moro at den har truffet så bredt, sier redaktør Solveig Øye.

– Jeg tror mange, særlig menn, følte seg sett og anerkjent på en helt spesiell måte i denne boka, forteller Solveig Øye, redaktør for Myttings Hel ved (Kagge).

Det var svært få nordmenn som ikke hadde minst ett eksemplar av Lars Myttings Hel ved (Kagge) under treet julen 2011. Øye mener det var Myttings skråblikk på den norske ved-tradisjonen som gjorde at boken ble en suksess:

– Det lavmælte og jordnære kroppsarbeidet blir sjelden beskrevet i norske sakprosabøker, men Lars Mytting med sitt helt spesielle blikk for detaljer klarte å beskrive det tause og samvittighetsfulle arbeidet med veden, og gi et ekte portrett av vedfolk. Omtalene er skrevet med mye innlevelse og varme, samtidig som Mytting formidler faktakunnskap helt ned på nerdenivå. Hel ved er både en litterær opplevelse og en bok å lære noe nyttig av. Og nordmenn er jo tradisjonelt opptatt av at ting skal ha en nytteverdi.

– Mer enn vi drømte om

Hel ved har holdt koken ut hele 2010-tallet, og er den mest solgte norske sakprosaboken det siste tiåret (se hele listen lenger ned i saken).

– Jeg synes det er fint å tenke på at mange som kanskje ikke leser så mange bøker, har hatt stor glede av denne boka. Det er moro at den har truffet så bredt, og leses både av unge og gamle. Og det er gøy at noe så utrendy som ved viste seg å være noe folk ville ha. Boka har også banet vei for andre solide bøker om norsk håndverk, forteller Øye.

Men verken hun eller Mytting trodde på suksess i denne skalaen, ei heller at den skulle finne et publikum utenfor Norges grenser.

– Vi trodde nok det først og fremst var et særnorsk fenomen som ville slå an i visse deler av befolkningen her hjemme, men at den skulle nå så bredt ut og også bli en suksess i utlandet, var mer enn vi drømte om!

Lydbokversjonen er klar

– Hva husker du best fra arbeidet med boken?

– Lars Myttings samvittighetsfulle research og etterrettelighet i detaljene – alt ble sjekket og dobbeltsjekket! Og da Lars begynte å sende bilder av folks kreative vedstabler forsto jeg at vi var i ferd med å lage noe helt spesielt.

Totalopplaget på boken er nå 170 000 eksemplarer, med både innbundet versjon og pocket. Og Øye har en gladnyhet for alle som er på utkikk etter noen gode leseropplevelser denne sommeren:

– Akkurat nå lanseres lydbokversjonen av boka, lest inn av Hallvard Bleken, så nå kan enda flere få glede av den. Kanskje noe å lytte til mens man stabler ved i sommer?

Topp 10 norsk sakprosa (uten gjørebøker) – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utgivelsesår 1 Lars Mytting Hel ved Kagge 2011 2 Åsne Seierstad To søstre Kagge 2016 3 Are Kalvø Hyttebok frå helvete Kagge 2018 4 Joralf Gjerstad Den gode kraften Gyldendal 2010 5 Yann de Caprona Norsk etymologisk ordbok Kagge 2013 6 Erik Bertrand Larsen Bli best med mental trening Stenersens 2012 7 Ingar Sletten Kolloen Dronningen Gyldendal 2012 8 Anne-Lene Johnsen Hvordan fatte matte Pantagruel 2017 9 Kaja Nordengen Hjernen er stjernen Kagge 2016 10 Kirsten von Hirsch Barndom: 50-tallet Vega 2007