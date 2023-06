For en historie!

Ingvild Bjerkelands «Udyr» er et av høydepunktene i barnebokvåren.

Likte du TV-serien «The Last of Us» og grøsserfilmen «A Quiet Place» – og vil at poden din skal oppleve noe like spennende, grøssende og fengslende? Da er Ingvild Bjerkelands Udyr (Cappelen Damm) noe for både dem og deg.

Den apokalyptiske science-fiction-romanen, ispedd grøsserelementer, er garantert å holde unge, utålmodige lesere fjetret fra første setning. Og ikke minst få dem til å reflektere over vår tids store globale utfordringer.

Vi møter tretten år gamle Abdi og lillesøsteren Ylva akkurat idet samfunnet bryter sammen. Verden blir angrepet av ukjente og livsfarlige udyr – og overalt rundt dem blir mennesker drept. Når deres egen mor blir ett av udyrenes ofre, har søskenparet ikke noe annet valg enn å flykte. Trass sin unge alder, må Abdi påta seg den altfor voksne oppgaven med å frakte seg selv og søsteren trygt gjennom et landskap, hvor monstrene bokstavelig talt kan lure rundt hvert hjørne. Deres eneste håp er øya hvor faren deres jobber. Men lever pappa? Og hvordan kommer de seg ut til øya?

«Egoisme smitter fort»

Udyr er en plotdrevet roman, tettpakket med handling, og den byr på en veldig intens leseropplevelse. Intet ord oppleves overflødig i Bjerkelands tekst – og de mange språklige bildene hun maler frem, gjør handlingen levende.



Ingvild Bjerkeland:

Udyr Barn og ungdom

Cappelen Damm

96 sider

Verden rundt meg gled ut, som en fargeleggingsbok hvor ingenting holdt seg innenfor strekene.

Bjerkeland er nok aller best i actionsekvensene og miljøbeskrivelsene – som gjennom korte, konsise setninger, nærmest oppleves som noe tilsvarende slam-poesi.

Åh, som jeg savnet voksne! Mamma, pappa, læreren, postbudet. Hvem som helst! Bare det var noen som kunne fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Hvordan jeg skulle ta meg av en syk lillesøster på flukt. Uten mat, rent vann og medisiner, uten en seng å legge henne i, uten et sted vi kunne være trygge.

Bokens hovedtyngde ligger i flukt/krisetid-tematikken. Bjerkelands beskrivelser av menneskers desperasjon, og hva man kan få seg til å gjøre i krisetid, er sterk lesing. I et samfunn hvor plutselig alle regler blir kastet over bord, skildrer Bjerkeland godt hvordan man raskt går fra «alle for én» til «hver mann for en selv».

«Det er viktigere enn noensinne at vi holder sammen.»

«Alle vil vel det,» sa jeg.

«Jeg håper du har rett,» sa hun. «Men egoisme smitter fort.»

De siste fire ordene kan flere gjøre lurt i å huske.

Avslutning i klartekst

Flukt/krisetid-tematikken er godt balansert gjennom hele romanen. Udyr vil derfor passe godt i en skolesammenheng på temaet, men tematikken vil ikke føles tvunget ned halsen på en fritidsleser.

Med unntak av avslutningen, hvor Bjerkeland i for stor grad staver ut sin sosiale kommentar. De siste fem sidene ville nok stått sterkere, og romanen sådan, om hun også der hadde latt leseren få tenke tankene selv.

Likevel er det en gripende og sterk avslutning på lesefesten. For Udyr er virkelig ett av de store høydepunktene i barnebokvåren 2023.