Norges lengste venteliste?

Over 1100 på venteliste for Kyrre Andreassens nye bok. Det kan ta opptil ett år før sistemann får låne boka.

Kyrre Andreassens roman Ikke mennesker jeg kan regne med er en av høstens store snakkiser – og ikke bare på grunn av kritikerros. Hos Deichman har boka nemlig rekordlang venteliste, med hele 1126 personer som venter på å låne den per i dag. Til sammenligning har ingen andre bøker på bestselgerlistene over 500 personer i kø.

Ifølge Thor Arne Sæterholen, redaksjonskonsulent for skjønnlitteratur i Deichmans samlingsseksjon, har biblioteket anskaffet 67 eksemplarer av boka for å betjene den enorme etterspørselen. Til tross for dette kan ventetiden bli lang:

– Det kan ta opptil 15 måneder før den siste personen på lista får låne boka. Men det er mange faktorer som spiller inn, sier Thor Arne.

Blant annet har Deichman også 32 hurtiglånseksemplarer, som ikke er knyttet til ventelisten. Disse kan lånes direkte fra hyllene, med 14 dagers utlånstid. Thor Arne påpeker også at mange på ventelisten kanskje mister interessen, kjøper boka selv, eller får tak i den på andre måter.

– Min erfaring er at få må vente mer enn et år, men det kan skje i et tilfelle som dette, legger han til.

For de som foretrekker digitale bøker, tilbyr Deichman også Andreassens roman som e-bok. Her er ventetiden betydelig kortere, og Sæterholen anslår at den ligger på bare 1–2 måneder.