Norge var Hitlers byggeplass

Nazi-Tyskland gjorde Europa til en krigsskueplass, men også en anleggsplass, er en av historiker Ketil Gjølme Andersen mange treffende karakteristikker i boken om okkupasjonsmaktens frenetiske byggevirksomhet i krigsårene.

Andersen har viet et tiår av sitt forsker- og forskningsformidlingsliv til dette prosjektet, og summerer opp med boken Hitlers byggherrer. Fritz Todt og Albert Speer i Norge.

Deler av kildematerialet er studier av Operation Todts (OT) arkiv som først ble åpnet i Riksarkivet 2011. Underveis har Andersen produsert fagartikler og en stor utstilling på Norsk Teknisk Museum i 2017, der han er førstekonservator, med tittelen: Organisasjon Todt og tvangsarbeid i Norge 1940-1945 og med undertittelen: De bygde landet!

Med andre ord to sammenvevede tema, okkupasjonsmaktens voldsomme iver etter å bygge det tyske Grossraum, og måten den gjorde det på. Hitler førte krig og bygde verdensrike. Mye kom aldri lengre enn til modellene Hitler kjælte med i modellsalen på Pariser Platz. Her sto en gigantisk modell av Neu Drontheim som skulle bygges fra grunnen av ved Trondheimsfjorden. Trondheim var i nazistenes fortelling arnestedet for den ariske rase, vikingkongers hjem.



Ketil Gjølme Andersen:

Hitlers byggherrer. Fritz Todt og Albert Speer i Norge

Sakprosa

Fagbokforlaget

309 sider

Motorveier og jernbane skulle befeste det stortyske riket. Fuglelinjen var navnet på en motorveistrekning fra Tyskland over Danmark og til Trondheim. Norske veiingeniører ble sendt på et fem måneders opphold for lære tysk autobahn-filosofi. En motorveilinje fra Halden til Trondheim var under planlegging, men kom ikke til utførelse. Motorvei med 29 meter bredde, som er seks meter breiere en norsk firefeltstandard anno 2020, var en god del mer enn det var trafikkgrunnlag for! Etter Stalingrad ble disse prosjektene skjøvet ut i tid, men Polarbanen, 1300 km fra Mo i Rana til Kirkenes skulle fortsatt bygges. Det er etter at krigslykken har snudd, at Europas mest komplekse prosjekt igangsettes.

Nazitoppene og Norge

Albert Speer og Fritz Todt var det tredje rikets sjefarkitekt og sjefingeniør. Todt klatret i nazihierarkiet fra sjef for utbyggingen av autobahn til rustningsminister under krigen. Den halvmilitære byggherreorganisasjonen som bar Todts navn overtok stadig mer av militær og sivil byggevirksomhet. Todt døde i en flyulykke under mystiske omstendigheter etter et møte i Hitlers ulvehi i februar 1942. Todt skal i ha fortalt Hitler at han ikke trodde Tyskland kunne vinne krigen. Andersen mener det er sannsynlig at Polarbanen var en del av denne disputten. Boka viser i det hele tatt hvor hyppig norske forhold var på bordet hos de ledende personene i nazi-regimet. Tenk deg scenen: Adolf Hitler har innkalt rustningsminister Albert Speer og andre nazitopper til Rikskanselliet i Berlin for å diskutere et jernbaneprosjekt i Norge – seks dager etter at general Paulus har kapitulert ved Stalingrad 31. januar 1943.

Todt og Speer kjente Norge godt. Hitler kunne navnene på Mo i Rana, Fauske, Nordreisa og Skoganvarre. Todt hold forelesning om det tyske autobahn-miraklet i Universitets aula i 1937. Speer reiste til Norge flere ganger. Allerede våren 1940 var han i Norge for å gjøre seg kjent med steinindustrien og hente hjem prøver av norsk granitt til Hitlers prestisjeprosjektet. Hitler likte glansen i norsk granitt. En triumfbue av betydelige dimensjoner skulle få en sentral plass i nye Berlin. Den ble aldri reist. Men på en holme utenfor Fredrikstad ligger det den dag i dag 250 grovhugde biter som skulle inngå i monumentet.