En krumtapp for språk og litteratur

Trond Vernegg (f.1958) er utvilsomt en av våre fremste krumtapper i arbeidet for norsk språk og litteratur.

Vernegg tok sin juridiske embetseksamen i 1985. Under studietiden arbeidet han også som journalist, blant annet for Dagens Næringsliv. I 35 år har han arbeidet som advokat i flere av landets ledende advokatbyråer, men har nå trukket seg tilbake og lever delvis i hjembyen Sandefjord.

Helt siden 1990 har han vært formann i Riksmålsforbundet og han er i dag også nestformann i Forfatterforbundet. Vernegg har videre utgitt sakprosa og fire romaner.

– Hvor tilbringer du feriene, Trond?

Oslo og Sandefjord, og vanligvis litt i Sveits, men ikke Sveits i fjor og ikke i år. Dampbåtreise med munnbind frister ikke.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Sol, hav, innsjø, god mat, gode venner, nye bekjentskaper. Og ikke minst, en solid stabel bøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

To som konkurrerer. Agnes Matres Uvigslet jord og Roar Ræstads Slagmark. Jeg skal lese om igjen riksmålsprisvinneren Karin Fossums Bakom synger døden. Dritbra! som nevøen min på 13 som ikke leser bøker pleier å si. Og så, arbeide med mitt eget bokmanuskript og lese mye kildestoff.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Tja, var det en gang en bok som het «Så gikk det sånn passelig skjevt»? Er ikke det en flott tittel?

– Her er det vi som spør! Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Automatisk mailsjekking. 24/7.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Ferske reker med tilbehør. Mengder!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Hmmm, veldig mange det. Jeg elsker å sitte til bords. Altfor vanskelig spørsmål.

– Ditt beste ferieminne, da?

Første gang i Vitznau ved Vierwaldstättersee i Sveits, sommeren 2002. Sjø, dampbåt, hotell i 1900-modus. Vi havnet der fordi mannen min spilte på et av stedets hoteller sommeren før. En dame som var der for sin 88. sesong øvet på flygelet hver formiddag. Man må prøve ut steder dit noen vender tilbake for 88. gang. Anbefales!

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Jeg ville gi blomster til mange, alle forfatterne og oversetterne som hver eneste dag gjør en innsats for norsk språk og norsk litteratur. Uten en levende litteratur, intet velfungerende språk. Uten et velfungerende språk, ingen levende litteratur.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Sørget for å bli en fryktet og permanent plage for alle de andre statsrådene, med kallenavnet «Plagen». Språk og litteratur er ikke kultursak alene. Det er en samfunnssak for oss alle, og absolutt samtlige departementer må ta og vise ansvar. Kunnskap, helse, næring, familie, olje, forsvar og så videre, ja, tilmed Finansdepartement. Etter å ha oppnådd plagerstatus, ville jeg forsøkt å gjøre støtteordningene mer målrettet for å fremme norsk språk og skape ny, norsk litteratur. Og forbedre dem. Flere penger til fremme av norsk språk og litteratur.