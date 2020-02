Nominert til Tarjei Vesaas’ Debutantpris

Hanna Stoltenberg er blant de fire kandidatene til å motta Tarjei Vesaas' Debutantpris.

Den norske Forfatterforenings litterære råd har fra fjorårets debutanter nominert fire kandidater til Tarjei Vesaas’ Debutantpris. Prisen, som har blitt delt ut siden 1964, skal gå til beste skjønnlitterære debutant under 35 år.

Prisvinneren offentliggjøres søndag 22. mars, under Den norske Forfatterforenings årsmøte på Hotel Bristol, Oslo.

De nominerte

Her er kandidatene til å motta Tarjei Vesaas’ Debutantpris, med Det litterære Råds begrunnelser:

Kjersti Halvorsen, født i 1993, er oppvokst i Lier. Hun debuterer med romanen Ida tar ansvar, om 22 år gamle Ida som, etter å ha møtt veggen under litteraturstudier i Trondheim, nå begynner å studere psykologi på Blindern i Oslo. Der møter hun etter hvert Aksel. Han er aktiv på incel-grupper på nettet, et forum for unge menn som lever i ufrivillig sølibat og som av den grunn er bitter både på kvinner og samfunnet. Ida finner også bilder av Aksel som poserer med våpen på nettet, og begynner å bekymre seg for at han er en potensiell ensom-ulv terrorist. Spørsmålet er om frykten er reell, eller om den bare er et uttrykk for Idas egen angst og paranoia. På tross av at romanen undersøker høyst alvorlige og dagsaktuelle problemstillinger, presterer den samtidig å være både vittig og underholdende.

Michael Rindahl fra Vesterålen er født 1991. Han debuterer med romanen Gammelgresset, en fortelling om 62 år gamle Edvin Strand som har levd hele sitt liv som postbestyrer i et lite og isolert øysamfunn i Steigen i Nordland. Nå er postkontoret nedlagt og kommunen har betalt ham for å flytte inn til fastlandet. For Edvin betyr det en omveltning som han har store problemer med å takle. Alt det som har vært rotfast og trygt, glipper. Han har knapt venner, drømmer om å flytte sammen med en motvillig søster og lever et liv som mest består av minner og nattlige ekspedisjoner for å stjele poteter fra naboene. Gammelgresset er en stilsikker og melankolsk debutroman om et Norge som er i ferd med å forsvinne og om en mann som ikke lenger finner seg til rette i verden.

Erlend Skjetne er født i 1988 og kommer fra Melhus i Trøndelag. Han debuterer med diktsamlingen Skare. Et ungt par flytter inn et gammelt, avsidesliggende hus, de finner nøkkelen fastfrosset under matten og flytter inn, forbereder seg på å leve sammen. Diktene følger dem fra iskald vinter til bugnende, frodig sommer og videre til høsten. De elsker hverandre, de krangler, de blir venner igjen, helt til forholdet tar slutt, slik han hele tiden har visst at det måtte. Det handler om kjærlighetens kår, men også naturen er tydelig til stede i diktene, ikke bare som lyrisk klangbunn, men og i form av et konkret og sanselig nord-norsk landskap. Menneskene i Erlend Skjetnes fine, klassiske dikt, lever sine liv ved fjorden, i bjørkeskogen og under midnattssolen.

Hanna Stoltenberg fra Oslo er født 1989. Hun debuterer med romanen Nada. Fortellingens hovedperson er Karin, en femtito år gammel kvinne som har brukt mesteparten av livet på å unngå nærhet og forpliktende forhold. Hun har en jobb hun ikke liker, minimal kontakt med sin voksne datter Helene og kjærlighetslivet hennes består av en rekke kortvarige møter med menn hun treffer på Tinder eller på bar. Men når Helenes ekteskap er i ferd med å sprekke har ikke Karin lenger noe valg, hun føler seg tvunget til å stille opp. Sammen reiser mor og datter til London hvor de prøver å finne en måte å være til stede for hverandre på. Nada er både et velskrevet generasjonsportrett og en undersøkelse av forholdet mellom frihet og forpliktelse, samtidig som romanen har et nådeløst blikk for hulheten i historiene vi forteller om våre egne liv.