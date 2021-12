Nobelprisvinneren på pocket-toppen

BOKLISTA: Det skal lønne seg å holde det man lover

Det var Gyldendal som stakk av med rettighetene til nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah. Forlaget lovet nye utgaver av bøkene før jul, og har holdt det løftet. De tre oversettelsene er alle inne på bestselgerlista for pocketbøker. Gjennombruddsboka Paradis ligger på andreplass, kun slått av pocketutgaven av Jo Nesbøs Kongeriket (Aschehoug). Gurnahs bøker er oversatt av Kari og Kjell Risvik. Les mer om nobelprisvinneren og bøkene i artikkelen til Erika Josefsson her.

Stabil topp

Linn Skåbers Til oss – fra de eldste (Pitch) gjør et byks fra 13. plass til sjetteplass på Boklista for skjønnlitteratur, men i toppen ligger fortsatt de samme tre: Linn Ullmanns Jente, 1983 (Oktober), Jørn Lier Horsts Grenseløs (Strawberry) og Herborg Kråkeviks Juleroser (Samlaget). De to sistnevnte har riktignok byttet plass siden forrige uke. Like under julerosene finner vi Vetle Lid Larssens Lucias siste reise (Strawberry) som har klatret fra syvende- til fjerdeplass.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 49 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 1 4 2 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 3 12 3 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser: 2021 Samlaget 2 5 4 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Publishing 7 7 5 Unni Lindell og Anne B. Ragde Juledamer Strawberry Publishing 6 5 6 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch forlag 13 14 7 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 11 9 8 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand 5 15 9 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 9 9 10 Ken Follett Aldri Cappelen Damm 12 5 11 Ingvild H. Rishøi Stargate Gyldendal 8 6 12 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 14 9 13 Jørn Lier Horst Jakten på Rampenissen Strawberry Publishing 4 5 14 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal Inn på nytt 6 15 Jørn Lier Horst Operasjon julekule: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry Publishing 10 8

Boklista for generell litteratur – Uke 49 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 1 18 2 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 2 7 3 Craig Glenday (red.) Guinness world records 2022 Vigmostad & Bjørke 3 8 4 N. Brochmann / E. S. Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 6 13 5 Halvor Folgerø Vestlandsvegar Samlaget 5 6 6 Gjert Ingebrigtsen Gjerts metode Aschehoug 15 2 7 M. Bjørgen / I. Stenvold Vinnerhjerte J.M. Stenersens forlag 12 9 8 Siv Jensen Siv Kagge 4 5 9 E. Hellstrøm / A. Rennan Hellstrøms grønne hemmeligheter Kagge 7 7 10 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 9 8 11 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 11 9 12 Asbjørn Jaklin Flukten med Norges gull Gyldendal Inn på nytt 2 13 Jenny Skavlan m.fl. Fæbrik syboka Pullman publishing 8 7 14 Trine Sandberg Trines kokebok for unge kokker Cappelen Damm 10 11 15 Hege Ulstein Tillitsmannen Martin Kolberg Aschehoug 13 5

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 49 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 1 28 2 Abdulrazak Gurnah Paradis Gyldendal 7 3 3 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 4 16 4 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry Publishing 2 28 5 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry Publishing 6 29 6 Jojo Moyes Vintervarme Bastion 3 5 7 Jørgen Jæger Det sorte fåret Strawberry Publishing 5 5 8 Richard Osman Torsdagsmordklubben Gursli Berg 9 6 9 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 8 11 10 Alf R. Jacobsen Slaget om Narvik Vega 13 2 11 Abdulrazak Gurnah Taushetens øy Gyldendal Ny 1 12 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 10 15 13 Erica James Del det med skyene Bastion 12 9 14 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm Inn på nytt 23 15 Abdulrazak Gurnah Ved sjøen Gyldendal Ny 1

E-boklista – Uke 49 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Ullmann, Linn Jente, 1983 Oktober 1 4 2 Abid Raja Min skyld. En historie om frigjøring Cappelen Damm 2 16 3 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 7 12 4 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 7 10 5 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 3 8 6 Follett, Ken Aldri Cappelen Damm 5 5 7 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 6 12 8 Rishøi, Ingvild H. Stargate. En julefortelling Gyldendal 4 4 9 Bolouri, Joanna Den største julegaven Vigmostad Bjørke 14 3 10 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 15 12 11 Helle Stensbak Rød løper Gyldendal Ny 1 12 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Publishing Inn på nytt 2 12 Abdulrazak Grunah Paradis Gyldendal Ny 1 14 Jørgen Jæger Dommen Strawberry Publishing 11 14 15 Kjersti H. Johnsen Julebrev Bladkompaniet Ny 1