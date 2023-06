Nobelprisvinner Gurnah til Oslo

I august kan du oppleve nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah på Litteraturhuset i Oslo.

– Det er en stor glede å få Abdulrazak Gurnah til Oslo. Bøkene hans er brennende aktuelle og hans skildringer av flyktningers utenforskap i møte med andre kulturer og kontinenter, treffer en nerve i oss alle hver eneste dag. Han er blitt en nær venn av forlaget, sier redaksjonssjef i Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin.

Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah kommer til Oslo, og 23. august kan du oppleve ham i Universitetets aula som et ledd i Litteraturhusets fremheving av afrikansk litteratur.

Gurnah møter forfatterkollega Leila Aboulela til samtale. Hun har fulgt Gurnahs forfatterskap over mange år, og har selv kretset rundt Øst-Afrikas historie og møtet med Europa som innvandrer i sine egne bøker.

I tillegg vil Gurnah gjeste Gyldendals pressekonferanse 24. august, hvor de vil presentere høstens bøker. Samme dag lanserer forlaget Svik, en bok som utforsker de personlige og politiske konsekvensene av kolonialismen, kjærlighetens omskiftninger og fortellingens kraft. Boken blir oversatt av Tone Formo.

– En historisk prisvinner

– Gurnah er en historisk prisvinner og har et rikt og tilgjengelig forfatterskap som tar oss med inn i historien sett gjennom vanlige menneskers blikk. Han skriver så levende og sanselig og med en utrolig varme for menneskene og stedene vi møter, at du transporteres rett inn i fortellingen. Vi er veldig glade for å gi folk i Norge mulighet til å bli bedre kjent med både forfatteren og bøkene hans, sier Susanne Kaluza, daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset.

Gurnah er den første afrikansk-fødte nobelprisvinneren i litteratur på nær 20 år. I begrunnelsen fra Svenska Akademien heter det at han «kompromissløst og med stor medfølelse har belyst kolonialismens virkning og flyktningers skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter».

Gurnah er født og oppvokst på Zanzibar. Han kom til England som flyktning 20 år gammel, og ble etter hvert professor i engelsk og postkolonial litteratur ved Universitetet i Kent. Men i bøkene sine vender han stadig tilbake til barndomsøya. Flere av de kritikerroste romanene hans er tilgjengelige på norsk, deriblant Paradis, Etterliv og Ved sjøen.

– Gurnah skriver mesterlig om store temaer som tilhørighet og utenforskap, eksil og migrasjon gjennom levende og minneverdige menneskeskildringer. Romanene hans er også kjærlighetsbrev til litteraturen, både med hovedpersoner som er lesere og gjennom hans mange henvisninger til litteraturhistorien, fra Shakespeare og Joseph Conrad til koranen og swahili-litteraturen. Samtidig er dette bøker som ser verden tydelig rotet i Øst-Afrika, med et perspektiv du blir klokere av, sier Susanne Kaluza, og avslutter:

– Nobelprisen til Gurnah var viktig ikke bare for å løfte hans forfatterskap, men også for å løfte litteraturen fra og om et helt kontinent. Gurnah har også selv vært en viktig mentor og inspirasjonskilde for en rekke yngre forfattere, både på det afrikanske kontinentet og i Europa. Derfor er det ekstra stas at den han skal snakke med er en av de mange dyktige forfatterne som har blitt inspirert av ham.