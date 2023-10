Nobel-reaksjoner: Fra jubelscener til «feil nordmann»

Reaksjonene var mange da Jon Fosse i går ble tildelt nobelprisen i litteratur.

«Endeleg!»

…var det mange som utbrøt da Jon Fosse i går ble tildelt nobelprisen i litteratur, etter å ha vært tippet som favoritt i en årrekke.

Sist en nordmann ble tildelt litteraturprisen, for å sette det i perspektiv, fantes ikke NRK, penicillin eller syntetisk gummi. Verden hadde aldri opplevd et børskrakk, og det var dette året man første gang stiftet bekjentskap med Mikke Mus.

Gårsdagens tildeling var med andre ord en verdens- og litteraturhistorisk hendelse – men også en stor dag for lille Norge.

– Kom uventa på meg

– Jeg står her og kjenner meg kanskje litt matt, men selvsagt også veldig glad. Jeg har jo vært inne i diskusjonen om nobelprisen i ti år omtrent, så jeg er jo vant med spenningen rundt det. Men jeg er jo vant med å ikke få den, så at jeg nå skulle få den, det kom uventa på meg, for å si det sånn, uttalte Jon Fosse til TV2, da journalistene i går fikk tak i den ferske nobelprisvinneren på ferjekaia på Frekhaug.

I Svenska Akademiens begrunnelse står det at Fosse får prisen for sin «nyskapende dramatikk og prosa, som gir en stemme til det usigbare».

– Jeg har akkurat snakket med Fosse på telefonen. Det er ikke alltid jeg blir trodd, men han var klar til å stole på meg, sa Svenska Akademiens faste sekretær Mats Malm til nyhetsbyrået TT.

Uvirkelig, fantastisk, drøm i oppfyllelse

– Vi er uendelig stolte over at Jon Fosse får nobelprisen i litteratur, sa forlagsdirektør Edmund Austigard.

Fosses litterære agent Gina Winje kalte tildelingen «fantastisk», forlagssjef Håkon Kolmanskog sa det var «uvirkelig», mens Fosses redaktør, Cecilie Seiness sa at «draumen» var blitt virkelig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg er blant gratulantene.

– Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse! En stor anerkjennelse av et enestående forfatterskap, som gjør inntrykk og berører mennesker over hele verden. Hele Norge gratulerer og er stolte i dag! skrev Støre på X/Twitter.

«Feil nordmann»

Ikke alle er like fornøyde med at Fosse vant nobelprisen. Kultursjef i den svenske avisen Expressen , Victor Malm, mener det var feil nordmann som fikk den. Han skulle heller sett at prisen gikk til Dag Solstad.

– Det hadde vært modigere å velge Solstad, skriver Malm.

Solstad var hans nobelpriskandidat, noe Malm mener ville vært et motstykke til det store alvoret som preger den tradisjonelle europeiske litteraturen.

– Det kan gjøre meg trøtt. Fosse er ikke kjedelig, men setter du ham opp mot den vilt humoristiske landsmannen Solstad, min nobelpriskandidat, ser du noe mindre originalt og mer generelt, skriver Malm, som understreker at han ikke har noe imot Fosse.

Kongelig hilsen

Kong Harald gratulerer forfatter og dramatiker Jon Fosse etter at det torsdag ble klart at han tildeles Nobels litteraturpris. Slottet opplyser at Kongen sendte følgende gratulasjonsbudskap til Fosse:

«Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris.»

– At Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur er en stor dag for nynorsken, Norge og verden, sa Noregs Mållags leder Peder Lofnes Hauge til NTB. Han fortsatte:

– Den viser at nynorsken også er et verdensspråk for den store litteraturen. Vi er umåtelig stolte av Jon Fosse i dag, sier Mållags-lederen.

«I likhet med sin store forgjenger i nynorsk litteratur, Tarjei Vesaas, lykkes Fosse med å forene en lokal tilknytning så vel språklig som geografisk med modernismens litterære fornyelse», skriver Svenska Akademien om Fosses forfatterskap.

Språkdirektør Åse Wetås sier nobelprisen i litteratur til Jon Fosse er en utrolig viktig anerkjennelse av det gode språket.

– Prisen gir et viktig signal: Vi må passe på at nynorsk får utvikle seg videre, side om side med bokmål. Språket må bli brukt og få utvikle seg, understreker Wetås overfor NTB.

«En milepæl for kulturlivet»

Nobels litteraturpris til Jon Fosse er en milepæl for norsk kultur, litteratur og teater, sa sjefen for Det Norske Teatret, Erik Ulfsby.

Han kaller tildelingen for en milepæl for hele kulturlivet, og for litteraturen og teatret spesielt.

– Det er et enestående forfatterskap som vi er så stolte over å få ta del i.

Teatret har nettopp avsluttet Fosse-festivalen. Siste forestilling av stykket «Oresteia» går førstkommende lørdag.