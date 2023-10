«Draumen» ble virkelig

– Det var den «draumen me bar på» – og i dag ble den virkelig, sier Jon Fosses redaktør, Cecilie Seiness.

– Det er helt fantastisk. Jeg er utrolig glad på vegne av Fosse og den litteraturen han skriver, sier Seiness.

Jon Fosse ble i dag den fjerde nordmannen som er tildelt nobelprisen i litteratur. Redaktøren hans mener han er en verdig mottaker:

– Han får prisen fordi han har et bredt forfatterskapet som er en svært høy litterær kvalitet. Han er en verdig vinner, sier hun.

Andre mottakere av prisen har nevnt at skrivesperren ofte melder seg i kjølvann av prismottakelsen. Det tror ikke Seiness vil skje med Fosse:

– Fosse er en stødig kar som vil skrive videre. Mange ting vil nok forandre seg rundt ham, men han er en som skriver fordi han må. Det er vanskelig å se for seg at han ikke skrive.

Ti år som Fosse-redaktør

Jon Fosse feirer i år 40 år som forfatter – og Seiness har vært hans redaktør i ti av dem.

– Det har vært fantastisk å få jobbe med hans tekster, og så er han dessuten usedvanlig fin og hyggelig fyr, sier hun.

Seiness er egentlig redaktør for sakprosa – men ble nobelprisvinnerens redaktør etter hun skrev biografien Jon Fosse. Poet på Guds jord (Samlaget) i 2009.

– Jeg skrev den boka først og fremst fordi jeg likte tekstene hans. Så det å få jobbe videre med hans forfatterskap, og få hans litteratur inn i mitt liv, har betydd veldig mye.

– Det var som en drøm

– Siden franske Annie Ernaux ble tildelt prisen i fjor, tenkte vi at det ville bli for «tett» å tildele prisen til en nordmann i år. Det har jo vært vanlig å ta hensyn til en geografisk spredning av forfatterne som mottar prisen, og man kunne kanskje tenke seg at det ville være vanskelig for en hvit mann i sekstiårene å få den – men her har Akademien virkelig sett den litterære kvaliteten, sier Seiness, og legger til:

– Det er forståelig at han får prisen nå, med tanke på hvor han er i sitt forfatterskap. Dessuten er det kjekt at han får den når han er litt ung.

– Klarer du å sette ord på hva du følte da Mats Malm leste Fosses navn?

– Det var som en drøm. For å si det sånn; Dette har vært den «draumen me bær på». Og 5. oktober 2023, ble draumen virkelig.