Niviaq Korneliussen får Nordisk råds litteraturpris

– Denne prisen er til dere, sier hun til unge som sliter.

Nordisk råds litteraturpris er den eldste av prisene som tirsdag kveld ble utdelt under prisutdelingen i Det Kongelige Teaters Skuespilhus i København. I år ble det Niviaq Korneliussen fra Grønland som mottok prisen for romanen Blomsterdalen.

– Tusen takk til dere som har trodd på meg, sier Korneliussen.

– Dette sier jeg til de jeg skriver for, for barn og unge der hjemme. Vi har den høyeste selvmordsraten i verden. I flere generasjoner har vi mistet mange mennesker, som kunne ha vært her, sier Korneliussen.

Hun unnskylder seg på vegne av alle voksne som ikke stiller opp for ungdom som sliter.

– Takk til alle dere unge jeg har møtt på min vei. Takk for at dere har tillit til meg, det vil jeg aldri ta for gitt. Jeg vil gjøre alt i min makt til å tale deres sak. Denne prisen er til dere, sier hun.

Barne- og ungdom til Sverige

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris går til den svenske sosialantropologen Ellen Persson for romanen De afghanske sönerna (Bonnier Carlsen, 2020).

– Jeg ville skrive om hva det å vente kan gjøre med et menneske, sa en tydelig rørt og glad Ellen Persson.

De afghanska sönerna er Perssons debutroman. Hun har selv jobbet på et asylmottak, og boken handler om både hverdagen og krisene, samholdet og bråket mellom asyltakerne mens de venter på å få vite om de får bli i landet eller ei.